Vòng 1/8 Europa League: M.U lại gặp may

Tối 28/2, UEFA đã tổ chức bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Europa League. Từ vòng đấu này, mọi đội bóng đều có thể gặp nhau, nhưng lá thăm may rủi vẫn giúp M.U tránh đụng độ các đối thủ lớn.



Sau khi những tên tuổi như Arsenal, Ajax Amsterdam, Porto, Benfica hay Celtic bị loại sớm, M.U, Inter Milan, Sevilla, AS Roma… trở thành những ứng cử viên vô địch hàng đầu. M.U của HLV Ole Solskjaer tiếp tục gặp may mắn khi bốc được lá thăm mang tên LASK.



LASK có tên đầy đủ là Linzer Athletik-Sport-Klub, là một CLB nhỏ ở Áo. Cho dù đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Áo mùa này, nhưng sức mạnh của LASK vẫn là dấu hỏi lớn với giới chuyên môn. Sân nhà của CLB này - Raiffeisen Arena chỉ có sức chứa 6009 người và không đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu ở cúp châu u. Ở vòng bảng, LASK phải thuê sân Linzer Stadion có sức chứa 21 nghìn người để tổ chức các trận đấu sân nhà.



Một ứng cử viên khác là Inter Milan không may mắn như vậy. Đội bóng của HLV Conte đụng phải hiện tượng của La Liga, Getafe. Ở vòng đấu trước, Getafe đã gây sốc khi đánh bại Ajax, đội từng lọt vào đến bán kết Champions League cách đây 8 tháng.



Đen đủi hơn, Sevilla và AS Roma sẽ phải loại nhau. Đây cũng là cặp đấu lớn nhất ở vòng 1/16 Europa League. Sevilla đang đứng thứ 4 ở La Liga trong khi Roma đứng thứ 5 ở Serie A. Cặp đấu này hứa hẹn rất thú vị khi Roma gặp lại giám đốc thể thao Monchi, người đã bị họ ruồng bỏ vào mùa hè trước vì bất đồng quan điểm.



Ở các cặp đấu khác, Wolves sẽ gặp Olympiacos, đội vừa loại Arsenal. CLB cúa Steven Gerrard, Rangers gặp thử thách lớn mang tên Bayer Leverkusen.



Hiện còn một cặp đấu chưa xác định là Red Bull Salzburg/Frankfurt - Basel. Lý do vì trận lượt về vòng 1/16 giữa RB Salzburg và Frankfurt đã bị hoãn do cơn bão có sức gió lên tới 120 km/h tại Áo. Theo tin từ ban tổ chức, trận đấu này sẽ đá lại vào 0h00 ngày 29/2.



Theo lịch, các trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 13/3 và lượt về diễn ra 1 tuần sau đó (ngày 20/3).

Các cặp đấu của vòng 1/8 Europa League (đội đứng trước đá trận lượt đi trên sân nhà)



Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) vs FC Copenhagen (Đan Mạch)



Olympiacos (Hy Lạp) vs Wolves (Anh)



Rangers (Scotland) vs Bayer Leverkusen (Đức)



Wolfsburg (Đức) vs Shakhtar Donetsk (Ukraine)



Inter Milan (Italia) vs Getafe (Tây Ban Nha)



Sevilla (Tây Ban Nha) vs AS Roma (Italia)



Eintracht Frankfurt (Đức)/Red Bull Salzburg (Áo) vs FC Basel (Thụy Sĩ)



LASK (Áo) vs Manchester United (Anh)





