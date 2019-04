Vòng 7 Wake Up 247 V-League 2019: HAGL thay tướng có đổi vận?

Kẻ khó gặp nhau



Sau 6 lượt trận, HAGL mới chỉ giành được 6 điểm với 2 trận thắng, thua tới 4 trận. Thất bại gần nhất trước Quảng Nam đã dẫn tới sự rút lui của HLV Dương Minh Ninh, mở đường cho GĐKT Lee Tae-hoon lên nắm quyền. Ông Lee, từng làm việc ở ĐTQG Hàn Quốc và gần nhất mới kinh qua vị trí HLV trưởng U23 Campuchia, được chờ đợi sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho đội bóng phố núi.

Bước vào mùa giải năm nay, HAGL có lực lượng không thực sự dồi dào. Họ mất 2 gương mặt xuất sắc nhất, Công Phượng và Lương Xuân Trường (đầu quân nước ngoài), đồng thời lại vắng một loạt cầu thủ vì chấn thương, gồm cả hậu vệ Vũ Văn Thanh. Sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là nét tươi mới của HAGL, nhưng chưa đủ tạo nên sức bật cho cả đội bóng. Các trận đấu vừa qua, Tuấn Anh mới chỉ chơi bóng ở mức tròn vai. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến HAGL chưa đạt được kết quả tốt, bên cạnh các vấn đề ngoài chuyên môn khác.

Trận đấu với Thanh Hóa ngày mai sẽ là dịp để HLV Lee Tae-hoon thể hiện năng lực trên cương vị mới. Từ đầu mùa giải, Thanh Hóa chưa giành được trận thắng nào, đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Sự rút lui của nhà tài trợ FLC kéo theo việc hàng loạt ngôi sao lớn của đội bóng xứ Thanh “dứt áo ra đi”. Trong số này gồm cả Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn hay đội trưởng Pape Omar. Một vấn đề lớn khác ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa, theo tìm hiểu, là tài chính. Sau khi mất nhà tài trợ, Thanh Hóa không còn duy trì được khả năng chi tiêu tốt như các mùa giải trước. Với đối thủ như vậy và lại được thi đấu trên sân nhà, HAGL rõ ràng có lý do để chờ một kết quả tốt. Chiến thắng trước Thanh Hóa có thể thành điểm tựa giúp HLV của ông Lee Tae-hoon tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Hà Nội sẽ khẳng định sức mạnh?

Tâm điểm vòng 7 Wake Up 247 V-League 2019 sẽ là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Hàng Đẫy lúc 19h ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh đang gây bất ngờ ở mùa giải năm nay khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm dưới sự dẫn dắt của ông Chung Hae Seong, “người cũ” của HAGL. Ít ai có thể nghĩ thành phố Hồ Chí Minh lại có thể tạo được bất ngờ trên trong bối cảnh lực lượng của họ không phải quá mạnh.

Phong độ xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy CLB Hà Nội (14 điểm) xuống dưới. Kết quả trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy ngày mai vì vậy sẽ quyết định vị trí đầu bảng V-League sau vòng đấu thứ 7. Muốn đoạt lại ngôi đầu, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò buộc phải giành chiến thắng, trong khi đội khách chỉ cần một trận hòa.

Sức hút trận đấu giữa CLB Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn bởi, đây là trận đội chủ nhà phải thi đấu trên sân không có khán giả. Do không đảm bảo an toàn, an ninh ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với Hải Phòng tại vòng 6, sân Hàng Đẫy đã bị nhận án phạt “treo” 1 trận từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF). Đội bóng của bầu Hiển ít nhiều sẽ bị bất lợi bởi án phạt này. Tuy nhiên với lực lượng dồi dào và đồng đều cả 3 tuyến, ở góc độ chuyên môn nói riêng, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh.

BTC Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hôm qua cho biết, VPF chưa nhận được đề nghị chính thức bằng văn bản của CLB Hà Nội về việc đá trên sân không có khán giả ở các trận đấu giữa Hà Nội với Hải Phòng. Sau khi nhận án phạt “treo” sân từ Ban Kỷ luật VFF do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 21/4, phía CLB Hà Nội đã đưa ra tuyên bố trên. Ngoài bị “treo” sân ở trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội còn bị phạt 70 triệu đồng.



V.P ​