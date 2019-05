Wimbledon tăng tiền thưởng kỷ lục

Theo dự kiến, vào ngày 1/7 tới, Wimbledon 2019 mới chính thức khởi tranh. Thế nhưng, ngay từ thời điểm này, Ban tổ chức giải đã công bố mức tiền thưởng dành cho các tay vợt tham dự.



Cụ thể, tổng tiền thưởng tại Wimbledon 2019 là 38 triệu bảng, cao hơn 4 triệu bảng (11,8%) so với năm 2018, hơn 6,4 triệu so với giải năm 2017 và hơn 10 triệu so với năm 2016.

Djokovic là nhà vô địch đơn nam Wimbledon 2018.



Như vậy, Wimbledon đã trở thành giải Grand Slam có mức tiền thưởng cao thứ 2 dành cho các nhà vô địch, sau US Open (3,8 triệu USD - tương đương 87,97 tỷ đồng). Tiếp theo là Australian Open (2,87 triệu USD - tương đương 66,44 tỷ đồng) và Roland Garros (2,464 triệu USD - tương đương 57,04 tỷ đồng).



Với quỹ tiền thưởng kỷ lục kể trên, mỗi tay vợt thua ở vòng 1 sẽ nhận được 45.000 bảng (tương đương 1,36 tỷ đồng). Trong khi đó, nhà vô nội dung đơn (nam, nữ) đều nhận được 2,35 triệu bảng (tương đương 70,78 tỷ đồng). Theo Daily Mail, mức tiền thưởng dành cho nội dung đôi nam nữ cũng tăng 6,2% so với năm 2018.

Bảo Tuấn