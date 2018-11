Xạ thủ 4 lần giành HCV Olympic đến Việt Nam truyền cảm hứng

Bà Nguyễn Thị Nhung tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam kiêm HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia cho biết, việc mời Jin Jong Oh đến Việt Nam là kế hoạch được bà và Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã ấp ủ từ lâu.

Jin Jong Oh (39 tuổi) là xạ thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bắn súng Hàn Quốc. Jin Jong Oh từng giành 4 HCV Olympic vào các năm 2008, 2012, 2018. Tại Olympic Rio 2016, Jin Jong Oh đã vượt qua xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để giành HCV 50m súng ngắn nam tại Olympic 2016.

Jin Jong Oh cũng là VĐV Hàn Quốc đầu tiên giành được 3 HCV cá nhân ở một nội dung thi đấu trong 3 kỳ Olympic liên tiếp là nội dung 50m súng ngắn nam.

"Jin Jong Oh là xạ thủ vĩ đại của bắn súng thế giới khi 4 lần giành HCV Olympic. Tôi đã theo dõi xạ thủ này tập luyện và thi đấu nhiều năm qua. Anh ấy chính là người truyền cảm hứng tuyệt vời cho tôi cũng như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Các VĐV bắn súng Việt Nam khi trò chuyện với Jin Jong Oh sẽ có thêm động lực, quyết tâm tập luyện để thi đấu tốt, mang thành tích về cho nước nhà", bà Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.