Xem cách người Myanmar mua vé trận đấu với Việt Nam

Sáng 18/11, tôi có mặt tại sân vận động Aung San, khá gần với khu vực trung tâm thành phố Yangon (thủ đô cũ Myanmar). Đây là 1 trong 3 điểm bán vé xem trận đấu giữa Myanmar với tuyển Việt Nam ngày 20/11 tới, gồm sân Aung San, Padonmar và Thuwunna. Trận đấu sẽ diễn ra tại Thuwunna, sân vận động nằm đối diện ngay trụ sở LĐBĐ Myanmar (MMF), vốn không mấy xa lạ với cánh phóng viên Việt Nam.Tầm 9h sáng, trời nắng và oi bức. Aung San có lẽ là điểm bán phụ, tại đây chỉ có khoảng vài trăm người đứng xếp hàng mua vé. Điểm bán vé rất đơn sơ: một chiếc bàn kê phía trong hàng rào sắt, sát vỉa hè. Người mua đứng xếp hàng trật tự bên ngoài. Ở trong, BTC chỉ bố trí 4 người tham gia bán vé. Một người ngồi luôn trên chiếc bàn gỗ, kiểm tra thẻ căn cước CĐV, đọc cho một người khác ghi trước khi người còn lại đếm vé trả cho CĐV. Bên ngoài có thêm 1 nữ nhân viên MMF ngồi theo dõi. Không thấy có an ninh làm công tác bảo vệ.Công việc bán vé diễn ra rất nhẹ nhàng. Người mua trình thẻ căn cước (hoặc bản photo), bên trong kiểm tra rồi trả vé, nhận tiền. Trời nắng nóng nhưng hàng người xếp hàng trật tự, kiên nhẫn. Việc bán vé diễn ra khá nhanh với mỗi CĐV. Cả thời gian xem thẻ căn cước, ghi tên và nhận vé chỉ diễn ra 1 hoặc 2 phút. Tôi thoáng nghĩ tới cảnh chen lấn, xô đẩy nhau ở sân vận động Mỹ Đình để tranh mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia hôm 16/11 mới đây.Vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar có 2 mệnh giá, 3.000 kyat và 5.000 kyat (tương đương 45.000 đồng và 75.000 đồng). Mỗi người xếp hàng được mua tối đa 2 vé. Khin Nathar, nữ nhân viên MMF tại đây cho biết, việc bán vé được tiến hành từ hôm 15-19/11. Riêng ngày 18/11, BTC bán vé ở cả 3 điểm nói trên.Tại sân vận động Thuwuanna, số người đứng xếp hàng mua vé đông hơn nhiều. Hàng người nối dài từ phía ngoài cổng sân vận động tới điểm bán vé đặt phía trong. Ở đây cũng chỉ có vài nhân viên an ninh, chủ yếu làm công tác hướng dẫn, giữ trật tự. Mặc dù vậy, người mua cũng không gây ồn ào, náo nhiệt. Có người mang theo cả con nhỏ đứng xếp hàng mua vé. Trong những ngày qua, theo phản ánh đã có hàng nghìn CĐV Myanmar mua vé trận đấu của đội tuyển nước này với Việt Nam. Trận đấu hôm 20/11 tới vì vậy hứa hẹn sẽ rất sôi động và hấp dẫn.Sân vận động Thuwunna có sức chứa 32.000 chỗ ngồi. Được biết BTC nước chủ nhà đã dành khoảng 2.500 vé cho CĐV Việt Nam. Điểm bán vé cho CĐV Việt Nam đặt ngay tại trụ sở MMF. Người mua sẽ phải trình hộ chiếu, mỗi hộ chiếu được mua 2 vé. Tôi đã thử thuyết phục nhân viên tại đây để được mua 4 vé “cho bạn ở Việt Nam chưa kịp sang”, nhưng không được đồng ý. Hôm qua, lác đác đã có CĐV Việt Nam tới trụ sở MMF để mua vé. Chủ yếu đây là những người đang công tác hoặc làm việc tại Yangon. “Tôi đọc thông tin trên báo nên đã tới đây để đặt mua vé sớm. Lâu lâu mới được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu nên không muốn bỏ lỡ”-anh Tuấn, một người vừa tới Yangon công tác nói.Vé MMF dành cho CĐV Việt Nam được phân vùng ở khu vực riêng, mệnh giá 5.000 kyat, chỗ ngồi tự do. Trước trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, BTC nước chủ nhà đã siết chặt an ninh nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố nào. Sau hai lượt trận đầu tiên, Myanmar đang tạm dẫn đầu bảng A với cùng 6 điểm như Việt Nam nhưng hơn số bàn thắng ghi được.