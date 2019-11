XEM TRỰC TIẾP Lễ khai mạc SEA Games 30

SEA Games sẽ chính thức bắt đầu sau Lễ khai mạc diễn ra vào tối 30/11 tại nhà thi đấu Philippine Arena, cách thủ đô Manila khoảng 30 km về phía Bắc. Đơn vị sản xuất chương trình là Công ty FiveCurrent có trụ sở tại Mỹ, từng trực tiếp tham gia tổ chức Olympic London 2012, Olympic Sochi tại Nga và ASIAD 2018.

Khán giả và các đoàn thể thao tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ được thưởng thức một đại tiệc âm thanh sôi động và ánh sáng đầy màu sắc, với sự xuất hiện của các Giọng ca nổi tiếng Lani Misalucha, Philippines Arnel Pineda... Bên cạnh đó sẽ có màn trình diễn đậm chất văn hóa là lễ hội đường phố truyền thống của Philippines.



Bất chấp những trục trặc trong công tác chuẩn bị và đón tiếp các đoàn thể thao khu vực, Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines hứa hẹn tạo nên một Lễ khai mạc ấn tượng và đáng nhớ.

Hình ảnh Lễ khai mạc SEA Games 30.

Màn diễu hành của đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 30. Clip: Vnexpress.

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, Lễ khai mạc SEA Games không diễn ra tại sân vận động, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ. Sự kiện mở màn SEA Games diễn ra ở Philippine Arena với sức chứa lên tới 55.000 người, là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD.

Đây cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi, còn đài lửa được thắp sáng ở một nơi khác. Đài lửa của đại hội - trị giá gần 1 triệu USD - không nằm trong Philippine Arena và cách địa điểm này tới... 90 km, ở thành phố New Clark City. Người thắp đài lửa là võ sỹ quyền Anh nổi tiếng thế giới - Thượng nghị sỹ Manny Pacquiao.



Lễ diễu hành của 11 đoàn thể thao cũng có điểm nhấn đặc biệt. Philippines là cường quốc sắc đẹp và họ giới thiệu niềm tự hào này bằng việc để 11 Hoa hậu trở thành “nàng thơ”, dẫn 11 đoàn thể thao tham gia lễ diễu hành, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco, Hoa hậu Quốc tế 2005 Lara Quigaman...

Như thường lệ, Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành áp chót, ngay trước đoàn chủ nhà Philippines. Kiếm thủ Vũ Thành An được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, còn Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2018 Sharifa Akeel được chọn diễu hành cùng đoàn thể thao Việt Nam.

Với khẩu hiệu "We win as one" (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng), nước chủ nhà Philippines muốn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

SEA Games 30 sẽ được diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019, được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Kỳ Đại hội năm nay có 56 môn, thi đấu ở 523 nội dung, xác lập kỷ lục là Đại hội lớn nhất lịch sử khu vực Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA games 2019 gồm 856 thành viên, tranh tài ở 43 môn. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội lần này là giành trên 60 huy chương vàng, phấn đấu lọt top 3 toàn đoàn.

