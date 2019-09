Xem trực tiếp Thái Lan- Việt Nam ở kênh nào nhanh nhất, nét nhất?

Quảng cáo

Trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan diễn ra trên sân vận động Thammasat, vào lúc 19h00 hôm nay, 5/9. diễn ra trên sân vận động Thammasat, vào lúc 19h00 hôm nay, 5/9.

Next Media là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận khai màn giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau đó, Next Media đã đàm phán với các đài truyền hình tại Việt Nam để phát sóng giải đấu.



Đài Truyền hình kỹ thuật số Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài truyền hình Kỹ thuật số (VTC) là đơn vị được lựa chọn để phát sóng các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo.



Người hâm mộ có thể theo dõi trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam- Thái Lan trên các kênh: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV; VOV1, VOV2, VOV3; VOV.VN; VTC News (VTC.VN), VOVMedia, VTCNow.

Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên hệ thống Digital của Next Media gồm: kênh Fanpage Next Sport, YouTube Next Sport, trang Fanpage và YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel.



Tới hôm nay, Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng trận đấu gồm: truyền hình Nhân Dân, VTV5, VTVCab 16, K+ PM, HTV Thể Thao, THVL4/THVL4HD và THVLi, BTV2, MyTV và MyTVnet, Mocha.

Bên cạnh trận ra quân hôm nay, khán giả sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á trên sân nhà gồm: ngày 10/10 (Việt Nam - Malaysia), ngày 14/11 (Việt Nam - UAE), ngày 19/11 (Việt Nam - Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam - Indonesia).

Trọng Đạt