Xem trực tiếp trận M.U vs Chelsea khi nào, ở đâu?

Tối nay, M.U và Chelsea sẽ có trận đấu “sinh tử” trên sân Old Trafford. Đây là cuộc chiến mà cả hai đội đều phải thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh, qua đó giành vé tham dự Champions League mùa tới.



Tình thế của M.U đang khó khăn hơn Chelsea rất nhiều. Nếu không thắng, thầy trò Ole Solskjaer coi như hết cơ hội lọt vào top 4. Hiện tại, họ đang kém Arsenal 2 điểm, kém Chelsea 3 điểm và kém Tottenham 6 điểm.

Nếu thắng, Quỷ đỏ cũng chưa thể vượt lên vì hiệu số bàn thắng thua kém xa Chelsea (+13 so với +21). Ngoài ra, họ cũng phải chờ đợi kết quả thi đấu của Arsenal. May mắn cho M.U là Chelsea và Arsenal đều bị phân tâm vì Europa League. Vì vậy, họ sẽ có cơ hội rất lớn nếu đánh bại The Blues.



Vấn đề lớn là M.U liệu có hồi phục được phong độ sau chuỗi trận thua tan nát vừa qua hay không. Trong 9 trận gần nhất, Quỷ đỏ để thua đến 7 trận. Không chỉ phòng ngự kém, đội bóng của Ole Solskjaer còn tấn công cực tệ. Trong 5 trận đấu vừa qua, họ chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng đều từ chấm phạt đền vào lưới West Ham trong khi “tịt ngòi” đến 4 trận.



Phong độ của Chelsea cũng thiếu ổn định. Đội bóng áo xanh phụ thuộc quá nhiều vào Jorginho và Eden Hazard. Sự nổi lên của Callum Hudson-Odoi giúp Chelsea đột biến hơn trong những trận gần đây, nhưng tài năng trẻ người Anh đã dính chấn thương nặng. Vì thế, The Blues rất có thể phải ôm hận nếu Hazard bị các cầu thủ M.U kèm chết.



Trận đấu giữa M.U và Chelsea sẽ bắt đầu vào lúc 22h30 tối nay và được tường thuật trực tiếp trên kênh K+PM.

