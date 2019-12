XEM TRỰC TIẾP Việt Nam 0-0 Singapore (hiệp 1)

Quảng cáo

U22 Việt Nam đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Theo sau U22 Thái Lan và U22 Indonesia đang cùng được 6 điểm. U22 Singapore xếp cuối với 1 điểm và gần như không còn hy vọng. Hiện tại,đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Theo sau U22 Thái Lan và U22 Indonesia đang cùng được 6 điểm. U22 Singapore xếp cuối với 1 điểm và gần như không còn hy vọng.

Chính vì vậy, chỉ cần thắng Singapore ở trận đấu tối nay, trong khi Thái Lan hoặc Indonesia không giành đủ 3 điểm lượt đấu này, U22 Việt Nam sẽ đoạt vé vào bán kết sớm một lượt đấu.

Trường hợp cả 3 cùng thắng, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ phải chờ tới lượt trận cuối với U22 Thái Lan ngày 5/12 để chắc suất đi tiếp hay không.

Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị giữ bản quyền các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 30. Theo đó, VTV sẽ tường thuật trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Singapore trên các kênh chính thức là VTV5 và VTV6.

Ngoài ra, trận U22 Việt Nam vs U22 Singapore còn được phát trên các kênh VTC1, VTC3, K+PM, HTV9, VTV Go, VTC Now, các nền tảng của Next Sports hay VFF trên Facebook và You Tube.

Để phục vụ quý độc giả, báo điện tử Tiền Phong cũng cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam bảng B tại SEA Games 30: 15h00 ngày 25/11, U22 Việt Nam 6-0 Brunei 15h00 ngày 28/11, U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào 19h00 ngày 01/12, U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia 19h00 ngày 03/12, U22 Singapore- U22 Việt Nam 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam- U22 Thái Lan

Trọng Đạt