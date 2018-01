Hiếm thấy Thủ đô nước nào nhiều công trình xây dựng khắp nơi như Hà Nội, chỉ dấu cho sự phát triển bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Có thể người Hà Nội còn phải chịu cảnh sống chung với công trường, phải chịu đựng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn từ xe cộ và những công trường xây dựng dài dài, để con cháu chúng ta có được một hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại như nhiều nước trong khu vực. Song chúng ta quyết không thể chịu điệp khúc “sập giàn giáo” thêm được nữa, bởi sự hy sinh này là vô nghĩa, chúng được tính bằng sinh mạng những con người !

“Sập giàn giáo”, điệp khúc này chỉ nói lên một điều nhức nhối, đó là sự coi thường tính mạng người lao động, làm ẩu, vô trách nhiệm của các bên liên quan. Trực tiếp là nhà thầu, rồi đến giám sát thi công và chủ đầu tư. Nhưng vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý về an toàn lao động tại địa phương chắc chắn cũng không hề nhỏ.

Nhớ lại cách đây không lâu, cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã xảy ra tai nạn sập giàn giáo tại dự án Trường mầm non Vườn Xanh (phường Mỹ Đình 1). Thử hỏi, nếu công tác kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, cụ thể ở đây là công cụ lao động giàn giáo, được thực thi chuẩn mực và chặt chẽ, hẳn nhà thầu muốn làm ẩu cũng không được. Hàng loạt vụ sập giàn giáo xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua, liệu có lỗ hổng từ công tác quản lý về an toàn lao động ?

Thiết nghĩ, nếu các cơ quan chức năng liên quan không nghiêm túc rà soát, quy trách nhiệm tập thể và cá nhân từ vụ việc cụ thể này tới các vụ “sập giàn giáo” và tai nạn lao động khác trong thời gian qua, không ai có thể đảm bảo những vụ việc tai nạn thảm khốc và thương tâm khác không xảy ra trong tương lai.

Chỉ có nhanh chóng và dứt khoát bịt ngay “lỗ hổng” về quản lý an toàn lao động nói trên, mới chấm dứt được điệp khúc “sập giàn giáo” giữa thủ đô.

Việt Hùng