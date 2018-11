Giật lùi trên đường cao tốc

Vụ ô tô rơi xuống sông khiến người ta đặt câu hỏi về việc phân luồng ra vào cây cầu cũ Chương Dương đã hợp lý chưa? Việc ô tô được vô tư đi vào làn đường hẹp tưởng chỉ dành cho xe máy có nên tiếp diễn? Tiếp nữa, thành cầu hóa ra không hề chắc chắn, nhiều chỗ còn cũ nứt. May mà Hà Nội đã kịp xây khá nhiều cầu mới cho dân lựa chọn. Nữ tài xế cầm lái 21 tuổi cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về bằng lái…

Nhiều người cứ bỉ bôi phụ nữ lái xe, nhưng như anh lái container đang yên đang lành vẫn cứ “chết” như thường. Chỉ vì một tài xế khác say rượu tham gia giao thông. Nhiều người đang lên tiếng đòi lại công bằng cho tài xế container bị tòa tuyên án vì tội “vô ý, quá tự tin”. Trong trường hợp này, người ta có quyền đặt câu hỏi phải chăng để khỏi phải đền bù 2 năm tạm giam, người ta đã xử anh luôn với số năm cao hơn?!

Ở Úc, để có một tấm bằng hoàn chỉnh, lái xe mất ít nhất 3 năm qua nhiều kỳ sát hạch, còn Việt Nam- 3 tháng. Cũng ở Úc, chỉ cần không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe đã bị phạt 190USD, nói gì đến chuyện cầm lái khi say rượu. Trong khi tỷ lệ tai nạn chết người ở Nhật vào khoảng 4,8/10 vạn dân, thì Việt Nam là 14,1. Những tưởng tỷ lệ này của Lào phải cao hơn Việt Nam nhưng hóa ra không phải. Điều này có thể lý giải do dân Lào tính tình hòa nhã hơn?!

Quan sát trên đường, không ít người Việt đang đem tính mạng mình đánh cược với luật giao thông. Họ chạy kiểu Chí Phèo, mặc định người khác có nghĩa vụ phải né. Văn hóa giao thông hình như không tỷ lệ thuận với sự phát triển của hệ thống đường sá. Đâm ra gần đây mới rộ lên những vụ đi ngược chiều, giật lùi, đậu xe… trên đường cao tốc hay cầu vượt. Nói chung cứ từ bộ mặt giao thông mà suy ra mức độ phát triển, văn minh… của đất nước.

AN SƠN