Nhức nhối hơn, cả 2 vụ TNGT nói trên đều có nguyên nhân từ bia rượu, đều phóng xe bỏ chạy khi gây tai nạn. Tài xế “xe điên” đâm chết nữ công nhân vệ sinh trên đường Láng ngày 23/4, trước đó đã đâm loạn xạ hàng loạt xe máy, khi bị bắt giữ lôi ra khỏi xe vẫn chưa tỉnh, nồng độ cồn vượt quá mọi khung xử phạt, lên tới 1,041 mg/lít khí thở. Còn tài xế “xe điên” đâm chết một lúc 2 người mẹ ở hầm chui Kim Liên hôm 1/5, khai đã uống rượu bia trước đó khi đi họp lớp, nồng độ cồn đo được 0,751mg/lít khí thở.

Đám tang vạn người tiễn đưa trưa qua tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, một trong hai nạn nhân vụ TNGT tại hầm chui Kim Liên, gây xúc cảm mạnh trong cộng đồng, mọi ngả đường đến Nhà tang lễ đều tắc nghẽn bởi các thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội đến đưa tang. Trên ngực họ đều đồng loạt dán logo “Đã uống rượu bia không được lái xe”. Trước đó, đám tang đầy nước mắt của người nữ lao công xấu số cũng tràn ngập bóng áo xanh của các đồng nghiệp…

Những cái chết tức tưởi vì TNGT kể trên đã tạo ra một trào lưu tích cực, logo “Đã uống rượu bia không được lái xe” đang được chia sẻ mạnh trên cộng đồng mạng. Nhưng chỉ khẩu hiệu thôi chưa đủ. Cần phải có một chế tài xử phạt thật nặng, thực thi luật pháp thật nghiêm minh mới có thể chặn đứng được thói quen đã trở thành bản năng không ít người Việt - Uống rượu bia vẫn vô tư cầm lái !

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2019, Cục trưởng Cục CSGT Vũ Đỗ Anh Dũng than rằng, cảnh sát gặp khó khi xử lý các trường hợp say rượu, bởi đa phần những lái xe đã say xỉn này thường không hợp tác, trong khi quyền của CSGT lại có hạn. Ở nhiều nước, lái xe say rượu sẽ lập tức bị còng tay chờ đến khi tỉnh rượu thì ra hầu tòa với mức án không hề nhẹ, thậm chí cấm lái xe đến hết đời.

Có ý kiến đề nghị CSGT chốt chặn ngay đầu những quán nhậu, ông Dũng cho rằng đây là một biện pháp nhưng “chưa hay”, “rất phản cảm”. Tuy nhiên, dù chưa hay hoặc phản cảm, nhưng nếu đúng luật CSGT vẫn nên làm. Bởi biện pháp nhất thời này sẽ cứu được tính mạng của không biết bao người dân lành vô tội, trong đó có 3 bà mẹ kể trên.

Với thực trạng báo động đỏ về TNGT do uống rượu bia hiện nay, thiết nghĩ đã đến lúc cần trang bị cho lực lượng CSGT những chế tài và công cụ đủ mạnh, kiên quyết thực thi nhiệm vụ trên tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật. Chỉ có CSGT mới có thể chặn đứng những “hung thần xa lộ”, những “xe điên” đang là mối đe dọa lớn đối với người tham gia giao thông.

Chỉ tuyên truyền thôi chưa đủ, những khẩu hiệu đang được chia sẻ mạnh trên cộng đồng mạng rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu không có biện pháp mạnh và ngay lập tức của lực lượng thực thi công vụ, những cái chết oan uổng và thương tâm như của 3 bà mẹ ở Hà Nội vừa qua vẫn có nguy cơ tái diễn, từng giờ từng phút trên mỗi con đường.

Việt Hùng