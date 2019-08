Lo cho Bộ trưởng!

Quảng cáo

Liên quan đến việc giám sát thực hiện Nghị quyết về BOT giao thông, đầu phiên chất vấn hôm qua, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng: Việc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm chưa được tổng kết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài vấn đề chất lượng, mất an ninh, an toàn, thất thoát doanh thu tại các trạm vẫn tồn tại, chưa công khai, minh bạch. Riêng việc triển khai thu phí tự động không dừng, đến 31/12/2019 mới có thể thực hiện được tất cả các trạm, như vậy là chậm 1 năm so với yêu cầu.

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm đến chủ trương này. Mục tiêu hết năm nay, 100% trạm thực hiện thu phí không dừng. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tỏ ra “lo lắng cho Bộ trưởng”, khi thời gian thực hiện lời hứa chỉ còn vài tháng. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho hay: Trong hai năm qua đã liên tục có văn bản chỉ đạo, đốc thúc nhà đầu tư. Bộ trưởng quả quyết, đến 31/12/2019, toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc sẽ triển khai thu phí tự động không dừng.

Vấn đề đặt ra, nếu đến hết năm nay mà nhà đầu tư chưa thực hiện được thì sẽ xử lý trách nhiệm thế nào? “Tư lệnh” ngành giao thông mạnh mẽ khẳng định: Sẽ kiên quyết dừng thu phí! “Chủ đầu tư BOT phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chậm triển khai thu phí tự động không dừng. Chủ đầu tư nào cố tình chây ì sẽ bị dừng thu phí và chịu hậu quả kinh tế”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quả quyết.

Hiện có hai nhà đầu tư cung cấp dịch vụ công nghệ thu phí không dừng để chủ đầu tư BOT lựa chọn. Tuy nhiên vướng mắc là trường hợp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Đơn vị này có 226 làn thu phí cần lắp đặt, nhưng quá trình triển khai rất chậm. Người đứng đầu ngành giao thông cho rằng, nếu không quyết liệt sẽ khó đáp ứng tiến độ. Chính vì vậy, cơ quan này đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về trường hợp của VEC, đồng thời đề nghị có giải pháp xử lý ngay nếu không đảm bảo kế hoạch.

Vướng mắc thật ra còn nhiều, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định quyết tâm không kéo dài thêm thời gian thu phí thủ công. Các nhà đầu tư cao tốc phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí, Bộ trưởng mong muốn đưa vấn đề này vào diện “giám sát đặc biệt”.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, quyết tâm rất tốt, nhưng Bộ trưởng cần đánh giá tổng thể, bởi chính sách này ảnh hưởng tới hàng triệu đầu xe. Doanh nghiệp không kịp tiến độ, bị tước quyền thu phí là vấn đề rất lớn. Để chủ trương này đạt hiệu quả, ngành giao thông cần có phương án truyền thông và thực hiện tốt, tránh gây xáo trộn.

Luân Dũng