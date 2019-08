Quảng cáo

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Với những phương thức, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi, mọi hoạt động đều khép kín, tuyệt đối không ai được phép đi ra ngoài mà chỉ sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị… thì việc triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên cho thấy những nỗ lực của lực lượng công an trong việc điều tra, phá án.

Trước đó, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, các lực lượng của Bộ Công an và Công an địa phương cũng đã phối hợp triệt phá hàng loạt đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy “khủng” do các băng nhóm tội phạm người nước ngoài cầm đầu, điều đó khằng định sự quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc không để Việt Nam trở thành điểm hoạt động của các băng nhóm tội phạm nước ngoài.



Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thì ngoài “tai, mắt của nhân dân” đòi hỏi các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt địa bàn, có giải pháp “bịt” những lỗ hổng trong công tác quản lý đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đơn cử như trong vụ triệt phá ổ đánh bạc Our City, một câu hỏi rất lớn đặt ra là tại sao băng nhóm này lại ngang nhiên tồn tại và có đến gần 400 người hoạt động ở đó, trong khi đăng ký cư trú chỉ 27 người?

Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo chính quyền địa phương ở Hải Phòng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện nay đang bị chồng chéo giữa các đơn vị, thiếu sự kết nối thông tin từ trên xuống dưới để có thể tăng cường việc giám sát, quản lý nhằm ngăn chặn sớm những hành vi phạm tội của người nước ngoài. Bản thân địa phương trước đó cũng không biết bên trong khu đô thị này lại có nhiều người Trung Quốc đến thế.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách nước ngoài, ngoài những yếu tố tích cực cũng tiềm ẩn những nguy cơ về việc tội phạm trà trộn hoạt động.

Vì thế, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý cũng như xử lý vi phạm. Ổ cờ bạc Our City như một lãnh địa riêng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, sâu trong nội địa chúng ta đang gióng lên hồi chuông về sự cảnh giác. Có hay không sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền?

Văn Kiên