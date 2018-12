Quốc sách tiếng Anh

Theo ông Hùng, nói về start up chính là nói về những cái mới, bắt buộc phải có cách tiếp cận mới. “Nói đến start up không chỉ ở Việt Nam mà cần dần vươn ra toàn cầu. Để giải quyết câu chuyện toàn cầu, hiện vẫn còn điểm nghẽn là tiếng Anh. Xin Thủ tướng sớm công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của đất nước Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Đề xuất theo lối tư duy “tiếp cận mới” của tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, một trong những thành viên chính phủ hiểu rất rõ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngay lập tức gây sự chú ý và ủng hộ của dư luận. Vẫn biết, Bộ GD&ĐT cũng từng đề cập đến vấn đề này cách đây 2 năm, song dường như nó đã bị chìm vào “quên lãng” giữa ngổn ngang các vấn đề nổi cộm khác của giáo dục nước nhà đang cần giải quyết.

Khỏi phải phân tích về lợi thế của mỗi cá nhân, tổ chức hay rộng hơn là cả một quốc gia khi nắm trong tay công cụ ngôn ngữ mạnh nhất và phổ biến nhất toàn cầu – Tiếng Anh – trong quá trình phát triển và hội nhập thế giới. Chỉ biết rằng, mới đây nhất Đài Loan cũng vừa tuyên bố, từ 2019 vùng lãnh thổ này cũng sẽ xúc tiến việc lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức thứ hai sau tiếng Hoa, nhằm tăng tính cạnh tranh quốc tế.

Còn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã nói như sau về việc ông quyết tâm chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức cho quốc đảo sư tử : “Tôi đã phải chiến đấu trên nhiều mặt trận để biến tiếng Anh thành ngôn ngữ của tất cả các trường học, còn tiếng mẹ đẻ của họ là ngôn ngữ thứ hai. Những người đề cao tiếng Trung đã kịch liệt chống lại chính sách này của tôi… Cuối cùng, chính nhờ nền giáo dục tiếng Anh thể hiện được giá trị của nó trên thị trường lao động mới có thể giải quyết êm đẹp vấn đề này. Nhờ nó mà chúng tôi mới có được Singapore ngày hôm nay, khi tiếng Anh kết nối chúng tôi với thế giới và giúp thu hút các tập đoàn đa quốc gia, còn tiếng mẹ đẻ của từng dân tộc với tư cách là ngôn ngữ thứ hai lại giúp chúng tôi kết nối với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Đây là một bước ngoặt quan trọng. Nếu lúc đó người dân chọn một con đường khác thì giờ đây Singapore sẽ chỉ là một nơi ao tù nước đọng (Trích One man’s view of the world – Ông già nhìn ra thế giới, bản dịch của NXB Trẻ). Theo người lập quốc Singapore Lý Quang Diệu, lý do để ông chọn tiếng Anh cho đất nước mình chỉ đơn giản vì tiếng Trung rất khó học so với tiếng Anh, và là thứ tiếng không phổ biến trên thế giới.

Với Việt Nam, trước cơ hội bứt phá có một không hai của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước đòi hỏi của sự cạnh tranh bình đẳng và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực, việc chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức thứ hai không những là chiến lược lâu dài mà còn là một nhu cầu cấp thiết trước mắt.

Quốc sách tiếng Anh cần nhanh chóng được ban hành kèm theo những chế tài, nhân lực, vật lực đủ mạnh. Có như vậy, những thế hệ công dân Việt ngay tiếp sau mới có đủ tự tin và bản lĩnh bước ra thế giới, đưa dân tộc bứt phá đi lên.

V.H