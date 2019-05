Tiếng thở dài hậu nghỉ lễ

Đằng sau những con số thống kê lạnh lùng này là những nỗi đau của người còn sống. Tôi không thể hình dung cuộc đời của hai cháu nhỏ con chị lao công bị một chiếc xe “điên” cướp đi sinh mệnh giữa đêm khuya thế nào. Trong ngày nghỉ lễ, 2 phụ nữ bị một gã lái xe có nồng độ cồn đâm chết tại hầm Kim Liên (Hà Nội). Một trong 2 nạn nhân, hoàn cảnh rất khó khăn, lại thêm con nhỏ bị chứng tự kỷ.



TNGT luôn là nỗi ám ảnh. Thế nhưng, nhiều người đôi khi vẫn xem đó như vấn đề không liên quan, cho đến khi chính người thân, bạn bè mình bị. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, tôi ngạc nhiên khi trên tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai, xe khách vẫn dừng đón người như chốn không người. Đoạn đầu cao tốc (gần sân bay Nội Bài), hàng quán và đủ loại phương tiện tuỳ tiện dừng bắt khách và mua bán bịt lối đi gây ùn tắc cả tiếng đồng hồ. Không lẽ, nghỉ lễ, ý thức của người tham gia giao thông cũng nghỉ; còn các lực lượng chức năng đi đâu? Có lẽ không ở đâu như Tam Đảo, hàng trăm chiến sỹ công an, thanh tra giao thông đội nắng rải suốt từ chân núi lên tận đỉnh để phục vụ người dân. Ở trên đỉnh, khoảng 15m lại có một chốt công an đảm bảo giao thông. Sở dĩ có sự “rải quân” như ở Tam Đảo là do năm ngoái, dịp lễ, nơi này tắc cứng phương tiện.

Đang có xu hướng, nghỉ lễ, ở nhà cho lành. Thà ở nhà đọc sách, chờ ngày lễ trôi qua, còn hơn lơ mơ mua phải nỗi bực mình. Đi xe khách bị nhồi nhét; đi máy bay giá vé đắt đỏ, chen chúc tại sân bay, không cẩn thận trễ chuyến; đi xe riêng nguy cơ tắc đường, gặp dịch vụ du lịch kém, thậm chí bị chặt chém…

Ai đó vẫn thở dài, mỗi kỳ nghỉ lễ, tết, lại bao nhiêu mạng người ra đi. Sau thở dài, dường như đâu vẫn lại vào đó. Năm sau, năm sau nữa… vẫn những lời ai điếu tiễn đưa từng ấy con người. Bụi nhân gian rồi sẽ phủ kín trong lãng quên, chỉ có người liên quan còn đau mãi.

Đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần có đánh giá nghiêm túc về việc khinh nhờn Luật Giao thông và cả sự thỏa hiệp của những lực lượng tuần tra kiểm soát. Thời buổi 4.0, máy quay (camera) giám sát khắp nơi nhưng phương tiện chạy sai làn, dừng đỗ sai quy định khá tuỳ tiện, nhờn luật ngay giữa Thủ đô. Chả ở đâu như ở Việt Nam, vi phạm Luật giao thông bị CSGT phạt, đổ cho “đen đủi”. Nhiều chế tài trong luật liên quan vẫn chưa đủ răn đe. Các nhà sản xuất bia, rượu có vận động hành lang không, mà xử phạt người có nồng độ cồn quá ngưỡng vẫn còn rón rén? Ở nhiều quốc gia,lái xe say xỉn có thể vào tù, thậm chí tịch thu phương tiện.

Sau kỳ nghỉ lễ, vẫn dai dẳng những tiếng thở dài.



Đức Nam