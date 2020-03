72 tuổi, cuộc sống của NSND Lệ Thủy hiện ra sao?

.. đến việc bị đẩy xuống đóng vai phụ

Bẵng đi một thời gian, ông bầu dàn dựng lại gánh hát, kêu gọi các nghệ sĩ trở về đoàn biểu diễn. Lệ Thủy theo mọi người về các tỉnh miền Trung lưu diễn suốt 2 năm. Song cũng chính giai đoạn này, tên tuổi của bà lại dần rơi vào lãng quên khi khán giả Sài Gòn lúc ấy đã dành sự chú ý đến một cái tên mới nổi khác - nghệ sĩ Mỹ Châu.

“Tôi đến hãng đĩa Việt Hải để thu vở Lá trầu xanh, nhưng bị đẩy xuống vai phụ, còn Mỹ Châu được thu vai chính. Trong khi đó, bình thường tôi được vào vai chính” - Lệ Thuỷ nhớ lại.

Từ đào chánh bị đẩy xuống đào phụ, thậm chí làm nền cho lớp đàn em sau mình, Lệ Thủy đã chán nản, bật khóc nức nở vì không cam lòng. ''Hồi đó tôi mới 21 tuổi, còn nhỏ nên mới ganh tị với Mỹ Châu vì thấy cô ấy được cưng chiều hơn. Tôi không biết làm thế nào, nhưng vẫn phải đi thu vì nếu không như thế sẽ không ai biết tôi đã về Sài Gòn. Tôi kiên nhẫn lắm, chấp nhận đóng vai phụ để được khán giả biết tới, chứ không vì cái tự ái của mình mà bỏ không đóng".

"Người vợ nên đặt vị trí thấp hơn chồng một chút''

Ở tuổi 72, Lệ Thủy đang có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng và các con cháu. Bà bảo chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ. Ở ngoài, có giai đoạn cái tên Lệ Thủy nổi tiếng đình đám, nhưng khi đã bước vào thềm nhà bà bỏ hết những điều đó sau gót chân.

''Tôi nghĩ vợ chồng trong một cuộc hôn nhân như một tổ chim. Trong đó, người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Điều quan trọng nhất, theo tôi, người vợ nên đặt vị trí của mình thấp hơn chồng một chút.

Nữ nghệ sĩ gạo cội bên con trai - ca sĩ Dương Đình Trí.

May mắn của tôi là còn có gia đình, có chồng con bên cạnh an ủi, lo lắng. Vậy nên nếu so ở vị trí mình, tôi tạm dùng từ “viên mãn” để hình dung. Dĩ nhiên, con người ai cũng có những phút giây tiếc nuối hay hạnh phúc. Đối với tôi hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, thứ hai là sức khỏe.

Bà bảo ngoài căn bệnh gai cột sống, thỉnh thoảng trái gió trở trời bị đau nhức, còn lại tim mạch hay mấy căn bệnh người già khác may mắn vẫn ổn. Và càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu nên bà cũng không chủ quan. Thời trẻ, xông pha lưu diễn rong ruổi dài ngày, ăn cơm hàng cháo chợ không biết mệt nhưng bây giờ Lệ Thuỷ đi đâu cũng có người tháp tùng kèm theo đó là các loại thuốc phòng bị mới yên tâm ra khỏi nhà.

''Nhìn lại đời mình, tôi thấy vinh hạnh vì từ khi sinh ra, lớn lên và già đi như hiện tại đều được sống trong tình thương của khán giả. Tôi trân trọng những tình cảm đó nên dù xa xôi, cực khổ thế nào cũng ráng lặn lội đi để gặp gỡ khán giả của mình, hát cho họ nghe”, Lệ Thuỷ từng chia sẻ với VietNamNet.