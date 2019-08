Ba nghệ sĩ công an được phong tặng NSND là ai?

Quảng cáo

Đại tá Nguyễn Văn Hải (Nguyễn Hải) sinh năm 1958, nguyên Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Kịch nói CAND, hơn 30 năm gắn bó với sân khấu ở đây. Có thể nhắc tới một số vở diễn sân khấu ông tham gia và để lại ấn tượng trong các vai chính diện như Khoảnh khắc mong manh, Sống trong cô đơn.



NSND Nguyễn Hải được đông đảo khán giả truyền hình biết đến qua loạt vai phản diện như Trịnh Khả trong “Chuyện làng Nhô”, tướng cướp Hoàng Đạo trong Cái chết của con thiên nga, Lê Thanh trong “Chạy án” hay gần nhất là lão Cấn trong “Quỳnh búp bê”.





NSND Nguyễn Hải ấn tượng với nhiều vai phản diện

Chia sẻ bên lề lễ trao tặng danh hiệu, NSND Nguyễn Hải khẳng định việc thể hiện hình tượng chiến sĩ công an trên sân khấu, màn ảnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với những nghệ sĩ công an. Nói rằng danh hiệu này chính là danh hiệu cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước trao tặng nghệ sĩ, anh tự thấy cần cố gắng hơn nữa để cống hiến cho nghệ thuật, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Trả lời câu hỏi về cảm xúc thế nào khi là nghệ sĩ công an nhưng chuyên những vai lưu manh, đểu giả thuộc típ phản diện, NSND Nguyễn Hải khẳng định anh đóng nhiều dạng vai khác nhau, trong đó có những tuyến phản diện. “Dù là dạng vai nào thì giá trị cuối cùng cũng giúp người xem hướng tới chân-thiện-mỹ”, anh nói.



NSND Nguyễn Hải nói rằng hiện nay trong cuộc sống cũng như trên màn ảnh có nhiều nhân vật chính-tà đan xen, thể hiện sự đa diện của con người và sự phức tạp trong cuộc sống. Ngoài các vai diễn ấn tượng nêu trên, sắp tới nghệ sĩ Nguyễn Hải tham gia phim Bão ngầm về cuộc chiến khốc liệt của những chiến sĩ hình sự chống tội phạm.



Đại tá Nguyễn Công Bẩy sinh năm 1965. Ông là Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và gắn bó nhiều năm với Đoàn Kịch nói CAND.





Các nghệ sĩ công an được Thủ tướng trao tặng danh hiệu NSND

Nghệ sĩ Nguyễn Công Bẩy được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2007. Ông tham gia diễn xuất, đạo diễn nhiều vở kịch về hình tượng chiến sĩ công an, có thể nhắc tới Đám cưới trong đêm mưa, Hoa thép, Không phải là vụ án. Ông từng tái hiện Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên sân khấu trong vở Người là đồng chí.còn khá trẻ, sinh năm 1973. Chị tốt nghiệp trường ĐH sân khấu Điện ảnh cùng khóa với nhiều tên tuổi như Đỗ Thanh Hải, Trung hiếu, Công Lý.NSND Thúy Hiền từng gắn bó với Đoàn kịch CAND, từng giữ chức Phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND. Hiện nay chị là Giám đốc Nhà hát Công an, Bộ Công an. Có thể nhắc tới một số vai diễn nổi bật của chị trong Đám cưới trong đêm mưa, Đường đua trong bóng tối, Quyết đấu giữa sương mù.

