Bài hát Việt-Mỹ cổ vũ nhân loại thắng đại dịch

Quảng cáo

Timothy là cái tên khá quen thuộc ở một số tụ điểm nhạc jazz tại TPHCM, anh cũng thích chơi lại các giai điệu nhạc xưa của Việt Nam trên đàn guitar. “Tôi đặc biệt thích thú khi biết anh Timothy rất yêu các bài hát dân ca Việt Nam và hứng thú muốn làm những bản piano hoặc guitar đệm hát mộc cho những ca khúc này. Thông qua Ban Văn nghệ, Đài TH Việt Nam, Hoa đã cùng anh hợp tác làm chung MV Hoa thơm bướm lượn phiên bản piano cho nhà Đài rất thuận lợi, hiệu quả tốt”, Tố Hoa cho hay.

Bài hát lời Anh mà Timothy viết cho Tố Hoa tên là Not Enough Love In The World với đoạn điệp khúc tạm dịch ra là “Nếu chúng ta có đủ tình yêu trên thế giới và mọi người biết cách cho đi, thì ai cũng sẽ đủ mạnh mẽ thực sự để sống…”. Lời Việt do Diệu Tịnh chuyển ngữ: “Bạn ơi hãy gìn giữ mãi nồng ấm niềm tin/ Tình yêu sẽ cùng ta thấu hiểu nhau/ Mạnh mẽ ước cho trái tim dẫn lối/ Đừng để khô đi, héo đi Trái đất này”.

Tố Hoa tâm sự, cô đặc biệt yêu thích và dễ xúc động đối với những ca khúc có nội dung viết về tình yêu thương nhân loại, chia sẻ nỗi đau và sự cô đơn. Những người bạn của cô như Timothy, Diệu Tịnh cũng chia sẻ suy nghĩ này. “Tôi mong muốn có một bài hát thể hiện tâm nguyện của mình về một thế giới yêu thương, đoàn kết để cùng nhau vượt qua khổ đau, thử thách thời nào cũng có. Đúng lúc cả thế giới gánh một tai họa lớn, chịu nhiều thử thách thì cả nhóm cũng đã nỗ lực hoàn thiện bài hát với nhiều cảm xúc và nhiều đồng cảm lúc này”, Tố Hoa nói. “Bài hát mở đầu bằng những mô tả về nỗi sợ hãi nhưng tổng thể là lời động viên tất cả chúng ta hãy cùng chia sẻ và yêu thương nhau hơn. Có đoàn kết và yêu thương nhau, chúng ta mới chiến thắng mọi nạn dịch và tai họa”.

Không chỉ hát, Tố Hoa còn có một đoạn lời dẫn trên nền nhạc dạo giữa để nói rõ hơn thông điệp của mình. Cô không quên bày tỏ sự biết ơn, tin tưởng vào sự chỉ đạo của Chính phủ, sự tận tâm của các y bác sỹ và biết bao người vẫn đang âm thầm từng giờ phút không ngơi nghỉ chống dịch, bảo vệ người dân.

Tố Hoa về nước từ trước Tết và vẫn chưa sang lại Bắc Kinh. “Nhà trường hàng ngày vẫn luôn sắp xếp những người quản lý liên lạc liên tục để biết được tình trạng sức khoẻ của sinh viên. Vì dịch bệnh vẫn chưa dứt hẳn nên hiện tại toàn bộ nhà trường tiến hành quản lí và học tập online để đảm bảo tiến độ. Học sinh và toàn bộ nhân viên nhà trường vẫn tự cách ly mình, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài tiếp xúc”, Tố Hoa cho biết. Cô cũng đã dịch lời bài hát sang tiếng Trung và sắp tới sẽ thu âm bằng ngôn ngữ này để quảng bá ở Trung Quốc.

N.M.Hà