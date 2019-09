Bi kịch đoàn phim 'The Conqueror' có 92 thành viên chết vì ung thư

Quảng cáo

“The Conqueror” là tác phẩm do Dick Powell đạo diễn, ra mắt năm 1956, với sự tham gia của loạt tên tuổi đình đám lúc bấy giờ như John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendariz. Nội dung phim xoay quanh cuộc tình đầy sóng gió giữa một thủ lĩnh chiến binh Mông Cổ tên là Temujin và con gái kẻ thù lớn nhất của anh ta.

Mặc dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng và doanh thu phòng vé ổn, “The Conqueror” bị liệt vào danh sách 50 bộ phim dở nhất mọi thời đại vào năm 1978.

Tuy vậy, “The Conqueror” vẫn là tác phẩm được nhớ đến cho tời ngày nay, đương nhiên không phải ở nội dung và giá trị nghệ thuật, mà do thảm kịch mà phim phải hứng chịu sau này. Cụ thể, trong số 220 thành viên đoàn làm phim, 92 người chết vì ung thư, bao gồm dàn diễn viên chính và cả đạo diễn Dick Powell.

Theo The Vintage News, nhiều năm sau khi phim đóng máy, nam chính John Wayne bị chẩn đoán bị ung thư phổi. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến ông mãi ra đi vào tháng 6/1979 là do căn bệnh ung thư dạ dày. Trong khi đó, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar danh giá Susan Hayward qua đời vào năm 1975 ở tuổi 57 do bệnh ung thư não. Đạo diễn Dick Powell phát hiện có khối u ác tính trên cổ và ngực vào tháng 9/1962 và chưa đầy một năm sau đó ông qua đời ở tuổi 58. Cùng năm 1963, nam diễn viên Pedro Armendariz tự sát ở tuổi 51 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư cổ khiến gia đình ông khánh kiệt.

Susan Hayward chết vì ung thư não. Đạo diễn Dick Powell bị u ác tỉnh ở cổ và ngực. Pedro Armendariz tự sát vì bị ung thư cổ giày vò.

Đến nay, chưa có lời giải thích chính xác cho thảm kịch trên. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nguyên nhân bắt nguồn địa điểm quay phim “The Conqueror”.

Theo đó, “The Conqueror” được quay tại một thị trấn hẻo lánh St. George ở Quận Washington, Utah, Mỹ. Đáng nói, vùng sa mạc này chỉ cách Vùng thử nghiệm Nevada (quận Nye, Nevada), thuộc sở hữu của Bộ Năng lượng Mỹ, hơn 160km.

Được biết, khoảng 100 quả bom hạt nhân đã được kích nổ tại Vùng thử nghiệm Nevada trong suốt những năm 1950. Riêng năm 1953, 11 vụ thử hạt nhân trong khí quyền đã diễn ra tại đây. Những đám mây hình nấm cao hàng ngàn mét và gió mạnh mang theo các hạt phóng xạ bay đến tận sa mạc Utah. Một năm sau đó, “The Conqueror” bắt đầu quay phim. Vào thời điểm đó, nhà chức trách xác nhận, địa điểm quay phim an toàn khỏi tác động của bụi phóng xạ mặc dù lần kiểm tra trước đó phát hiện mức độ phóng xạ bất thường. Nghiên cứu sau này chỉ ra, một số khu vực xung quanh St. George có khả năng vẫn bị ô nhiễm phóng xạ cho đến năm 2007.

Người ta không thể chứng minh chắc chắn rằng, những căn bệnh ung thư đã giết chết gần một nửa diễn viên và đoàn làm phim “The Conqueror” có liên quan đến địa điểm quay. Nhưng các chuyên gia lập luận, quá nhiều người đều bị bệnh như vậy không thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên.

Đương nhiên cũng có người không tin vào giả thuyết trên. Một trong số đó là tài tử Wayne. Lúc ông bị chẩn đoán ung thư, nhiều người bạn cho rằng bệnh trạng của ông là do tiếp xúc với phóng xạ tại phim trường “The Conqueror”. Wayne lại khẳng định, thói quen hút 6 gói thuốc lá mỗi ngày mới là nguyên nhân. Tuy nhiên, Patrick và Michael, hai con trai của Wayne, đều có khối u lành tình phải phẫu thuật cắt bỏ. Được biết, cả hai từng đến thăm trường quay của bố vào năm 1954.

Wayne cho rằng ông bị ung thư do thói quen hút thuốc lá 6 gói mỗi ngày.

Khác với Wayne, nhà sản xuất phim, ông trùm kinh doanh nổi tiếng Howard Hughes, chấp nhận những nhận định từ các chuyên gia. Ông cảm thấy tội lỗi vì đã phê duyệt cho phép quay phim tại St. George, đến mức đã bỏ ra 12 triệu USD để mua lại tất cả các bản sao của tác phẩm.

