Bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019 có gì đặc biệt?

Ngày 11/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo quốc tế Tam Chúc (Hà Nam), Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản 2019 và ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã cùng ký phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ.

Phát biểu tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng khẳng định Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, qua đó bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, đồng thời quảng bá với thế giới về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, đối ngoại.

Bộ tem bưu chính với chủ đề “Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019”, gồm 1 mẫu tem và 1 blốc tem.

Nhân sự kiện phát hành đặc biệt bộ tem Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019, Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức giới thiệu Bộ sản phẩm tem bưu chính với hình ảnh và nội dung truyền tải sâu rộng về Đại lễ Vesak, về Phật giáo Việt Nam, về đất nước con người Việt Nam đến với công chúng nói chung và cộng động phật tử trên khắp thế giới, như: Tem bưu chính cá nhân Vesak 2019; Bộ sưu tập tem và bộ bưu thiếp Danh thắng Phật giáo Việt Nam.

Mặt dây chuyền An Lạc có các hình ảnh, biểu tượng giống như đồng xu bạc kỷ niệm Vesak 2019.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã chính thức phát hành bộ sản phẩm Quà tặng tem: Đồng xu Bạc kỉ niệm và Mặt dây chuyền An Lạc. Đây sẽ là món quà tặng đặc biệt ý nghĩa với hi vọng mang tới sự bình an, sức khỏe, vận đáo hanh thông, may mắn cát tường cho người sở hữu vật phẩm văn hóa đặc biệt này.

Cùng với đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho ra mắt mạng xã hội Phật giáo với tên truy cập butta.vn.