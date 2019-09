Bom tấn hành động 'Giải mã bí mật ngân hà' của Brad Pitt có gì hấp dẫn?

Quảng cáo

Brad Pitt và đạo diễn James Gray

Một trong những lí do khiến phim được mong chờ là nhờ sự góp mặt của Brad Pitt. Nam tài tử thuộc thế hệ hoàng kim Hollywood với loạt vai diễn đình đám trong Fight Club (1999), Troy (2004), loạt phim Ocean, Inglourious Basterds (2009), World War Z (2013), Once Upon a Time in Hollywood (2019).



Ở tuổi 55, Brad Pitt tham gia phim ở cả hai vai trò nam chính và tham gia sản xuất. Giới phê bình đánh giá anh có sự nhập vai xuất sắc trong vai phi hành gia Roy McBride giàu cảm xúc, dễ tổn thương trong hành trình tìm cha và bỏ lại gia đình của chính mình ở phía sau.



Brad Pitt là một trong những diễn viên thực hiện những pha hành động mạo hiểm trong không gian. Phim Giải mã bí ẩn ngân hà được ví như “Fast and Furious” trong không gian.

Dàn diễn viên Giải mã bí ẩn ngân hà

Ngoài ra, dàn diễn viên còn lại của bộ phim đều là những ngôi sao tên tuổi như Tommy Lee Jones (loạt Men in Black, Captain America: The First Avengers), Liv Tyler (loạt phim The Lord of the Rings và The Incredible Hulk), Ruth Negga (World War Z, Warcraft) và Donald Sutherland (loạt The Hunger Games).



Không chỉ mang yếu tố giải trí với câu chuyện viễn tưởng, sử dụng kỹ xảo tiên tiến, Ad Astra khai thác câu chuyện nhân văn hơn. Đó là tình cha con cảm động của H. Clifford McBride (Tommy Lee Jones) và Roy (Brad Pitt). Ông bố vốn là một phi hành gia huyền thoại và đã mất tích trong nhiệm vụ không gian suốt 16 năm trời. Kể từ thời thiếu niên, Roy luôn nghĩ rằng cha mình đã qua đời và muốn nối gót ông thực hiện ước mơ còn dang dở. Tuy nhiên, cũng chính sự xa cách của Clifford đã khiến con trai trở nên cô độc và xa cách, né tránh các mối quan hệ, kìm nén mọi cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực.

Phim được coi là Fast and Furious trong không gian

Ad Astra khởi chiếu 20/9, là phim bom tấn hành động của đạo diễn James Gray vốn được mệnh danh là đạo diễn của giải thưởng. Phim đầu tay Little Odessa (1994) khi mới 25 tuổi, anh ngay lập tức nhận giải thưởng Sư tử Bạc tại LHP Venice.Kể từ đó đến nay, vị đạo diễn chỉ thực hiện thêm 5 tác phẩm nhưng 4 trong số đó đều được đề cử giải thưởng Cành cọ Vàng danh giá gồm The Yards (2000), We Own the Night (2007), Two Lovers (2008) và The Immigrant (2013).Tới một ngày, Roy biết rằng cha mình vẫn còn sống đâu đó ngoài không gian mênh mông kia. Bộ phim không đơn thuần là hành trình tìm cha vượt bao gian khó và khoảng cách mà còn là sự dằn vặt của Roy khi bị bỏ rơi và lừa đối suốt hàng chục năm trời.Nhà sản xuất tiết lộ, phim đề tài không gian nên yếu tố kỹ xảo cực kỳ quan trọng. Đạo diễn James Gray tin tưởng và giao nhiệm vụ khó khăn này cho WETA Digital-công ty do Peter Jackson thành lập vào năm 1993. Hãng đồ họa này đã mang về 6 tượng vàng Oscar hạng mục Kỹ xảo xuất sắc với loạt phim The Lord of the Rings, King Kong (2005), Avatar (2009) và The Jungle Book (2016).WETA còn đứng sau nhiều bom tấn như bộ ba phim The Hobbit, loạt phim Planet of Apes, The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Furious 7 (2015), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

