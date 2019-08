Bốn 'trận đánh' để đời của kỳ nhân thần tượng Napoleon: Kỳ 2

Cầu Koriong là công trình lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc thời điểm đó, với thời gian hoàn thành dự kiến 24 tháng. Đây là một thách thức quá lớn, và tuy gọi là dự án "phục hồi" nhưng chẳng khác nào xây mới, do cây cầu đã bị tàn phá nghiêm trọng trong chiến tranh. Thêm nữa, địa hình sông Nakdong khá phức tạp, mùa hè cát dồn lên, nước cạn nhưng khi đông tới thì sâu gấp mấy lần. Chưa kể toàn bộ công trình chỉ có một chiếc cần cẩu 29 tấn, một xe trộn bê tông và một máy bơm.

Sau khi dự án này khởi công chưa bao lâu thì lệnh đổi tiền khẩn cấp được ban hành, từ 100 won chỉ còn đổi được 1 hwan, giá vật tư leo thang chóng mặt, kinh tế Hàn Quốc khá hỗn loạn. Do không lường trước được biến động lớn như vậy trong nền kinh tế, Hyundai lỗ nghiêm trọng với dự án cầu Koriong. Nhưng hãy xem Chung Ju Yung đã chèo lái con thuyền Hyundai vượt qua khó khăn này như thế nào!

Nhận thấy không thể tiêp tục phát triển nếu chỉ dừng lại ở quy mô trong nước, năm 1965, Hyundai tiến ra thị trường nước ngoài với công trình đầu tiên tại Thái Lan, tiếp sau đó là nhiều dự án nạo vét cảng, sông, xây khu đô thị tại miền Nam Việt Nam, nạo vét cảng của Úc, xây dựng cầu trong vùng núi ở môi trường âm 40 độ C tại Nhật Bản, trạm phát điện thủy lực dưới đất ở Papua New Guinea...

Cảng Dubai ngày nay - một trong những địa điểm đáng đến nhất ở Dubai

Năm đó, người được cử vào phòng tham gia đấu thầu là Phó Giám đốc công ty xây dựng Hyundai Chon Kap Won. Sau vòng gọi thầu trong phòng họp kín, Chon Kap Won trở ra bằng thái độ không mấy hài lòng dù chưa biết kết quả.

Chung Ju Yung đã đoán được điều gì xảy ra và quả nhiên, Chon Kap Won không hạ giá thầu như chỉ thị của ông. Vì quá trung thành với công ty, vị Phó Giám đốc khăng khăng giữ lại mức giá cũ đã bàn bạc là 931.140.000 USD. Ông cảm thấy, nếu cắt giảm 25% chi phí theo lời Chung Ju Yung thì quá bất công cho công nhân và những người lao động ở Hyundai. Biết được điều ấy, dù cảm động vì tấm lòng của Chon Kap Won nhưng Chung Ju Yung đã vô cùng thất vọng và nghĩ, có lẽ ông sẽ vuột mất một cơ hội vô cùng quý giá, cả đời chưa chắc có lần thứ hai.

Chon Kap Won lúc đó đã sợ Chung Ju Yung nổi giận đến nỗi không dám đến gần mà chỉ đứng xa và đi lòng vòng. Ông ta thậm chí còn nói nếu thất bại, có lẽ chỉ còn nước nhảy xuống biển làm "ma vùng Vịnh".

3h chiều, Chung Ju Yung cử người khác là Chong Mun Do vào nghe kết quả. Lúc này, Chon Kap Won không thể kiềm chế được sự tò mò nên đã lẻn vào trong nghe lén. Khi trở ra, gương mặt ông ta trắng bệch do loáng thoáng nghe được kết quả trúng thầu là 944.400.000 USD của công ty Brown and Lute của Mỹ.

Chon Kap Won đau lòng đến nỗi đã cùng một người cộng sự khác kéo nhau ra gốc cây, khóc như 2 đứa trẻ. Họ công nhận với nhau rằng Chung Ju Yung có tầm nhìn chẳng khác gì "quỷ thần" và vô cùng tiếc nuối đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được số tiền khổng lồ về cho đất nước Hàn Quốc.

Mọi chuyện tưởng như đổ bể thì bất ngờ Chong Mun Do bước ra từ phòng họp với thái độ vô cùng phấn khích, giơ ngón tay ám chỉ họ đã thắng. Thì ra giá thầu của công ty Mỹ là giá được giới hạn của công trình bến đậu tàu chở dầu biển. Nó được coi như không có giá trị.