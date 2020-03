Bond Girl nóng bỏng hàng đầu của Pháp dương tính với Covid -19

Quảng cáo

Cụ thể, Olga Kurylenko viết: "Tôi đã được chẩn đoán mắc virus corona và đang cách ly ở nhà. Trước đó, tôi đã ốm một tuần với các triệu chứng như sốt và mệt mỏi. Hãy chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc lúc này”.

Sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được hơn 11 nghìn lượt thích. Trong phần bình luận, nhiều ngôi sao và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cũng như gửi lời chúc sức khỏe tới Olga Kurylenko. "Mong bạn sớm khỏe nhé. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn", siêu mẫu Milla Jovovich viết.

Olga Kurylenko sinh năm 1979, tại Ukraina, cô chuyển đến Moscow (Nga) vào năm 15 tuổi và tới Paris (Pháp) vào năm 16 tuổi. Những năm 1990, Olga Kurylenko nổi tiếng với vai trò người mẫu.

Vẻ nóng bỏng của Olga Kurylenko.

Vai diễn đầu tiên đến với cô vào năm 2005 và đạt thành công lớn khi vào vai Nika Boronina trong bộ phim chuyển thể từ game Hitman (2007). Đặc biệt, năm 2008, Olga Kurylenko tạo được tiếng vang lớn khi đảm nhận vai Bond Girl Camille trong Quantum of Solace - bộ phim thứ 22 trong loạt phim điệp viên James, xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Daniel Craig. Các phim gần đây nhất của Olga có To The Wonder (2012), và đóng cùng Tom Cruise trong phim bom tấn Oblivion (2013).

Trước Kurylenko, vợ chồng tài tử Tom Hanks cũng xác nhận dương tính với Covid-19 trong quá trình quay phim tại Australia. Cũng theo nam diễn viên, hiện tại ông và vợ đã được đưa đi cách ly theo quy định của bên y tế để đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng.

Lộc Liên

Instagram