Celeb nào đại diện Việt Nam trong chiến dịch truyền thông của Pháp?

Quảng cáo

Siêu mẫu Jessica Minh Anh được truyền thông quốc tế mệnh danh là “Nhà sản xuất sự kiện thời trang sáng tạo nhất thế giới”. Cô thành công trong công cuộc cách mạng hoá sàn diễn và sáng tạo những ấn tượng thị giác phi thường, qua đó truyền tải các thông điệp mạnh mẽ.

Trong những năm qua, Jessica Minh Anh liên tục làm nên lịch sử thời trang trên đỉnh những kỳ quan kiến trúc nổi tiếng thế giới bao gồm Tháp Eiffel, Trung tâm Thương mại Thế giới - One World Trade Center, cầu tháp London, cầu kính Grand Canyon, các con tàu biển tại New York, Hong Kong, Dubai, Sydney, và gần đây nhất là show diễn tại sân bay JFK New York vào tháng 02/2020.

Đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ tài năng, Jessica mang đến một hình ảnh tích cực về văn hóa và hoà bình thế giới. Là một diễn giả trên diễn đàn TEDx, Jessica liên tục truyền cảm hứng về xu hướng sáng tạo, công cuộc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường được giới trẻ toàn cầu hâm mộ.

Jessica Minh Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các tờ báo và kênh truyền thông lớn nhất thế giới, bao gồm CNN, BBC, Fox, ABC, CBS, CNBC, Telemundo, Business Insider, Wall Street Journal, Daily Telegraph, Daily Mail, El Pais, La Repubblica, South China Morning Post, Paris Match, Le Figaro, Vogue, ELLE, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Conde Nast Traveler, Travel + Leisure, bên cạnh hàng trăm báo đài khác.

Đề cao công cuộc bảo vệ môi trường toàn cầu, Jessica đã biến đập thuỷ điện Hoover Dam tại Mỹ, nhà máy năng lượng mặt trời Tây Ban Nha, và mới đây nhất là sân bay quốc tế JFK tại New York, Mỹ thành sàn diễn thời trang hiện đại.

Cô cũng đến các địa danh nổi tiếng như hòn đảo Maldives quảng bá công nghệ tái chế, con tàu năng lượng gió, mặt trời, và thuỷ điện Race For Water của Thuỵ Sĩ, và hợp tác với các tập đoàn lớn như DHL và Costa để truyền tải thông điệp về môi trường.

Siêu mẫu Jessica Minh Anh.

Jessica Minh Anh hiện đang sống tại thủ đô Paris, Pháp và bay khắp năm châu lục để sản xuất các chương trình ấn tượng.

Cô là thủ khoa Đại học Hà Nội và Á khoa Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi nhận học bổng toàn phần đại học ngành công nghệ thông tin tại Malaysia và cao học ngành Marketing và Truyền thông tại Anh.



PV