Chân dung tài tử gạo cội Tom Hanks vừa bị mắc Covid-19 ở Úc

Diễn viên Mỹ 2 lần giành giải Oscar Tom Hanks và vợ Rita Wilson vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi họ đang ở Australia để quay phim, báo chí Mỹ, Australia đưa tin ngày 12/3. Tài tử cùng vợ đã được cách ly theo quy định, Bloomberg, New York Times, ABC News… đồng loạt đưa tinn.

Tom Hanks đang ở thành phố Gold Coast (Bờ biển vàng) của Australia để đóng phim về ông vua nhạc rock&roll Elvis Presley. Tài tử Mỹ vào vai đại tá Tom Parker – người quản lý lập dị của ca sĩ lừng danh hồi những năm 1950. Phim của đạo diễn Australia Baz Luhrmann bấm máy hồi đầu tuần.

Sự nghiệp đồ sộ

Tom Hanks (SN 1956) được đánh giá cao về diễn xuất trong nhiều bộ phim có giá trị nghệ thuật, thành công về mặt thương mại, bao gồm Splash (1984), Big (1988), Turner & Hooch (1989), Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1995), Saving Private Ryan, You've Got Mail (1998), The Green Mile (1999), Cast Away (2000), The Da Vinci Code (2006), Captain Phillips, Saving Mr. Banks (2013), Sully (2016)…

Tom Hanks được trao giải Quả cầu Vàng và giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất với phim Philadelphia; giải Quả cầu Vàng, giải Oscar… với phim Forrest Gump. Các phim truyện mà anh tham gia diễn xuất đạt tổng doanh thu hơn 8,5 tỷ USD.

Tài tử Mỹ còn lồng tiếng cho một số phim hoạt hình nổi tiếng như Toy Story, The Polar Express… Năm 2010, anh và đạo diễn lừng danh Steven Spielberg (hai người từng cộng tác làm các phim Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal, Bridge of Spies, Band of Brothers) cùng sản xuất phim bộ The Pacific chiếu trên HBO.

Tom Hanks trong vai chàng khờ Forrest Gump (phim Forrest Gump). Ảnh: NY Post.

Mẹ Tom Hanks là nhân viên bệnh viện, còn bố là đầu bếp; hai người ly hôn năm 1960, anh ở với bố. Khi Tom Hanks còn nhỏ, cả nhà sống nay đây mai đó, chuyển nhà liên tục. Tom Hanks ngoan ngoãn, nhút nhát, ở trường ít giao tiếp.

Tom Hanks theo học ngành sân khấu ở Trường Cao đẳng Chabot ở bang California, rồi chuyển tới Trường Đại học bang California. Năm 1979, Hanks chuyển tới thành phố New York, đóng bộ phim đầu tiên He Knows You're Alone, rồi đảm nhận vai chính trong Splash.

Nam diễn viên được đề cử Oscar lần đầu tiên (hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất) với phim hài giả tưởng Big (1988). Năm 1993, anh nhận tượng vàng Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất (với phim Philadelphia). Một năm sau, anh tiếp tục đoạt giải Oscar với vai chàng khờ Forrest Gump trong phim cùng tên.

Trước Tom Hanks, chỉ có một diễn viên đoạt 2 giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất (Spencer Tracy).

Tom Hanks còn làm đạo diễn (bắt đầu vào năm 1996, với phim That Thing You Do về một nhóm nhạc pop). Sau đó, anh đoạt giải Emmy cho phim tài liệu về chương trình vũ trụ của Mỹ From the Earth to the Moon.

Năm 2002, Tom Hanks (45 tuổi) trở thành người trẻ nhất được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện Phim Mỹ. Năm 2005, anh được bầu làm viện phó Viện Khoa học và nghệ thuật ảnh động.

Năm 2006, Tom Hanks được công nhận là thành viên danh dự của Đại sảnh danh vọng đặc nhiệm lục quân Mỹ vì thể hiện thành công nhân vật đại úy John Miller trong phim Saving Private Ryan.

Năm 2013, Tom Hanks đóng vai chính trong 2 phim Captain Phillips và Saving Mr. Banks gây nhiều tiếng vang. Năm 2015, anh vào vai luật sư James Donovan trong Bridge of Spies - bộ phim dựa trên câu chuyện có thật gây nhiều xúc động.

Năm 2016, Tom Hanks góp mặt trong 4 phim A Hologram for the King, Sully, Inferno và The Circle. Trong Sully, anh đóng vai phi công Chesley Sully Sullenberger dựa trên câu chuyện có thật. Trong đời thực, tháng 1/2009, chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Mỹ US Airways bị hỏng động cơ sau khi đâm vào đàn ngỗng trời; cơ trưởng Sully buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson, cứu sống 155 người.

Tom Hanks và đạo diễn Steven Spielberg. Ảnh: Getty.

Tích cực hoạt động xã hội

Tom Hanks lập gia đình với diễn viên Mỹ Samantha Lewes năm 1978, sinh 2 con, rồi ly dị năm 1987. Một năm sau, anh tái hôn với diễn viên Rita Wilson, có thêm 2 con.

Tom Hanks ủng hộ hôn nhân đồng giới, tích cực hoạt động bảo vệ môi trường, là nhà đầu tư trong lĩnh vực xe chạy bằng điện.

Luôn đam mê vũ trụ, Tom Hanks luôn ủng hộ các chương trình NASA đưa người vào không gian. Khi còn nhỏ, anh thực hiện các mô hình rocket bằng nhựa. Hiện nay, anh là thành viên Hội Vũ trụ Quốc gia. Tiểu hành tinh 12818 được đặt theo tên anh (Tomhanks).

Gia Bảo