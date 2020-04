Chồng rapper của Kim ‘siêu vòng ba’ chính thức trở thành tỷ phú USD

Quảng cáo

Forbes hôm 24/4 xác nhận, Kanye West chính thức có tên trong danh sách tỷ phú USD do tạp chí này thống kê hàng năm. Theo Forbes, ông xã Kim “siêu vòng ba” sở hữu khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu giày Yeezy do nam rapper sáng lập.

Trước đó, Kanye West tự khẳng định bản thân là tỷ phú USD và nắm giữ 3,3 tỷ USD.

Bloomberg xác nhận, kế toán của West đã cung cấp các tài liệu cho thấy anh thực sự có khối tài sản hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, Bloomberg cũng nhấn mạnh, định giá Yeezy của Ngân hàng Hoa Kỳ vào năm 2019 không còn chính xác nữa do đại dịch COVID-19 bùng phát tại xứ cờ hoa.

Theo đó, đại dịch toàn cầu đã khiến doanh số hàng may mặc, phụ kiện và giày dép của Mỹ trong tháng 4/2020 sụt giảm nghiêm trọng, thấp hơn 79% so với cùng kỳ năm 2019. Bloomberg ước tính Yeezy có thể vượt xa mức trung bình, tuy nhiên đó là do thương hiệu này không có cửa hàng bán lẻ và dựa vào Adidas để phân phối sản phẩm.

Forbes liệt kê giá trị tài sản ròng 1,3 tỷ USD của West đến từ: cổ phần tại Yeezy trị giá 1,26 tỷ USD; 17 triệu USD tiền mặt; 35 triệu USD từ đầu tư cổ phiếu; 21 triệu USD từ bất động sản; 297,050 USD từ vật nuôi; 53 triệu USD từ các khoản nợ, chia đều cho West và vợ Kim Kardashian.

West nhiều lần chỉ trích Forbes vì không chịu gọi anh là tỷ phú USD.

Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1977 từng chỉ trích Forbes tại hội nghị Dealbook của New York Times vào tháng 11/2019 vì đưa gọi anh là triệu phú dù đã được xem thống kê tài sản của anh.

Tháng 3 vừa qua, khi Forbes công bố danh sách tỷ phú 2020, trong đó có em vợ của anh là Kylie Jenner – hai năm liên tiếp được công nhận tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, West đã nhắn tin cáo buộc tạp chí loại tên anh vì phân biệt chủng tộc.

Tú Oanh

Theo Business Insider