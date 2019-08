Chương trình nghệ thuật 'Âm vang chiến công'

Quảng cáo

Tối 16-8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP. Hà Nội, Báo Công an nhân dân phối hợp với Truyền hình CAND (ANTV) và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Âm vang chiến công", kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2019).

Đêm nhạc với các ca khúc về truyền thống, cách mạng ôn lại chiến thắng lịch sử 19/8 và truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng CAND, ca ngợi phẩm chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của CAND. Chương trình là dịp để tôn vinh và tri ân người chiến sĩ Công an dũng cảm, mưu trí, những người đã không màng nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Những thước phim ngắn do Ban tổ chức chương trình dày công chuẩn bị cũng đã chuyển tải đến khán giả câu chuyện xúc động từ những cống hiến, hy sinh lớn lao của Lực lượng Công an qua nhiều thời kỳ.

Người xem không chỉ gặp lại những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, mà còn được xem lại những chiến công, cống hiến hy sinh của người lính trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Nhưng dù trong thời khắc nào, thời điểm nào thì các cán bộ chiến sĩ Công an cũng luôn khẳng định vai trò là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước; là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, luôn sẵn sàng tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Tri ân các liệt sĩ và những chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh xương máu, góp phần vào thành quả cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” Bộ Công an đã trao tặng 15 phần quà cho thân nhân các liệt sĩ và một số chiến sĩ Công an các địa phương có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao tặng 6 suất quà trị giá 50 triệu đồng/suất, trích từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho thân nhân 6 gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh thời gian qua.

Chương trình “Âm vang chiến công” đã khép lại với nhiều cảm xúc, dư âm đẹp trong lòng khán giả. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành cùng chương trình: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGAS).

