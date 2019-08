Chương trình nghệ thuật 'Âm vang chiến công 2019'

Quảng cáo

Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng trong những tháng năm lịch sử đó, một lực lượng nòng cốt của cuộc cách mạng chính thức được thành lập, đó chính là lực lượng Công An nhân dân Việt Nam.

Trải qua 74 năm hình thành và phát triển, lực lượng Công an đã khẳng định được vai trò và sức mạnh trong việc đem lại bình yên của cuộc sống của Nhân dân. Trong chương trình khán giả sẽ được theo dõi những phóng sự sinh động về sự cống hiến của người chiến sĩ Công an trên các mặt trận phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Để có được những thành công của người chiến sỹ không thể không kể đến sự hy sinh thầm lặng rất lớn của những người thân của họ. Ở đó có hình ảnh người vợ tần tảo vất vả chăm lo gia đình để chồng yên tâm công tác nhưng vẫn luôn thấp thỏm, lo âu mỗi khi anh và đồng đội “đánh án”, là nỗi nhớ ba da diết của người con khi cha đi công tác xa nhà...

Chương trình được xây dựng gồm 15 tác phẩm âm nhạc đặc sắc sẽ mang đến cho khán giả đa dạng cung bậc cảm xúc. Phần 1 của đêm nhạc với chủ đề “Mùa thu chiến thắng”, khán giả sẽ ngược dòng thời gian trở về những ngày Tháng 8 lịch sử cách đây 74 năm khi mà các lực lượng khởi nghĩa từ mọi ngả đường kéo về Quảng trường Nhà hát Lớn, họ vừa đi vừa hát vang những bản hành khúc cách mạng. Giai điệu hào hùng của những bản hành khúc này như một chất keo gắn chặt, liên kết đám đông tạo thành một sức mạnh lớn lao như sóng triều lên, chiếm lĩnh dinh lũy thực dân, đập tan xiềng xích nô lệ với chùm ca khúc: Người Hà Nội, Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi; ca khúc: Ba Đình nắng, nhạc: Bùi Công Kỳ, thơ: Vũ Hoàng Địch; ca khúc: Bài ca Thống Nhất, sáng tác: Võ Văn Di, …

Nếu như phần một tái hiện lại không khí hào hùng của Cách mạng tháng Tám lịch sử thì phần hai của chương trình với tên gọi “Người chiến sỹ ấy” khán giả sẽ đến với các ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người chiến sỹ đã sống và chiến đấu bảo vệ an ninh của Tổ quốc như: ca khúc: Phiên gác đêm, sáng tác: An Hiếu; ca khúc: kỷ niệm về Ba, sáng tác: Ngọc Thịnh, lời: Đậu Thị Hoài Thanh; ca khúc: Đất Phương Nam, sáng tác: Lưu Nhất Vũ; ca khúc: Xa khơi, sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ; ca khúc: Biển hát chiều nay, sáng tác: Hồng Đăng, ..

Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) với sự tham dự của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSUT Phương Thảo, NSUT Minh Lương, ca sỹ Trọng Tấn, ca sỹ Trần Hồng Nhung, ca sỹ Lương Hải Yến, ca sỹ Lan Anh, ca sỹ Hồng Duyên, ca sỹ Quách Mai Thy, Tốp ca nam nữ đoàn ca múa nhạc CAND…

Đặc biệt, trong chương trình, Ban tổ chức sẽ trao tặng 15 suất quà dành tặng cho thân nhân liệt sỹ, những cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu đóng góp trong xây dựng Lực lượng CAND, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

