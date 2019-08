CNN bắt đầu phát loạt phim ngắn quảng bá về Hà Nội

Lịch phát sóng các phim trên CNN

- Bộ phim “Những người gìn giữ” (The Keepers) phát sóng các ngày 15/7, 5/8, 12/8, 19/8.

- Bộ phim “5 lý do để yêu Việt Nam” (Love Vietnam) phát sóng ngày 26/8

- Bộ phim “Kỳ nghỉ 60 giây” (60 Second Vacation) phát sóng ngày 9/9 và 16/9.

- Bộ phim “Khoảnh khắc thể thao Việt Nam” (Sporting Moments Vietnam) phát sóng ngày 23/9.

- Bộ phim “Biểu tượng Hà Nội” (Iconic Hanoi) phát sóng các ngày 30/9, 7/10, 14/10, 21/10.