Cô gái mồ côi Cần Thơ nổi danh ở Mỹ về Việt Nam

Bên cạnh những vai dị nhân trong các phim bom tấn, Lana Condor còn là nữ chính trong phim thuộc dòng lãng mạn. Trong To All The Boys I’ve Loved Before của Netflix, cô và bạn diễn Peter Kavinsky khiến nhiều khán giả phải thổn thức vì câu chuyện tình đẹp và dang dở.