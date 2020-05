Cô gái tặng hoa Tổng thống Trump nói gì khi đầu quân về làm MC VTV?

Quảng cáo

Gần đây, người đep Phạm Ngọc Hà My khiến nhiều người bất ngờ khi đảm nhận vai trò dẫn dắt tiểu mục “Nghĩ khác, Sống khác” của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1, lên sóng lần đầu hôm 19/4.

Cô từng có vinh dự được tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Sau đó vào năm 2018, người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15.

Hà My trên chương trình “Nghĩ khác, Sống khác”. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2018, Hà My công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao, đồng thời học thêm văn bằng hai ở Đại học Luật Hà Nội. Hà My “đầu quân” về Phòng quốc tế của VTV24 với vai trò biên tập viên từ cuối năm ngoái.

Với nhan sắc nhan sắc ngày càng xinh xắn, trưởng thành và khả năng sử dụng 4 ngoại ngữ gồm Anh, Pháp, Trung, Hàn đã giúp Hà My tự tin khi đảm nhận công việc mới. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi dẫn 2 số đầu tiên của chương trình “Nghĩ khác, Sống khác”.

Hà My từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My từng gây chú ý với câu chuyện quyết tâm giảm khoảng 20kg để 'chinh chiến' tại đấu trường sắc đẹp quốc gia. Nay với vai trò một biên tập viên của VTV, Hà My cho biết cô sẽ tiếp tục nỗ lực giảm cân một cách khoa học để lên hình được đẹp hơn.

Cô chia sẻ: "Em sẽ cố gắng chau chuốt lại bản thân sao cho phù hợp nhất khi lên sóng. Tuy nhiên, em sẽ không quá chú trọng đến hình thức của bản thân một cách thái quá, đến mức phải áp dụng những biện pháp giảm cân khắc nghiệt như hồi đi thi hoa hậu nữa".

9X cho rằng: "Em sẽ ưu tiên chú trọng vào cải thiện những nghiệp vụ chuyên môn hơn là vẻ bề ngoài. Suy cho cùng, đây vẫn là bản tin tin tức thời sự phải không ạ? Thế nên em nghĩ rằng tin tức và cách truyền tải thông tin, thông điệp vẫn là quan trọng nhất".

"Những danh hiệu “người đẹp” hay “hoa hậu” lại là điểm trừ của em khi làm việc tại đây. Khi mang những danh hiệu đó, mọi người sẽ nhìn em với định kiến rằng em không hoàn toàn muốn đóng góp, phấn đấu mà chỉ cố gắng để được lên hình như bao cô “người đẹp” khác. Chính vì thế, đó là động lực để cô cố gắng nhiều hơn nữa, phát triển bản thân một cách toàn diện hơn và phá vỡ định kiến đó. Người đẹp tự tin: "Chắc chắn trong tương lai, em sẽ chứng minh năng lực của bản thân mình trong vai trò mới".

Hà My làm quen với công việc MC sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Mặc dù trước Hà My từng có rất nhiều Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đầu quân về VTV và tạo được tiếng vang cho mình nhưng Hà My cho biết điều đó không khiến cô cảm thấy bị áp lực.

"Em biết khả năng của mình đến đâu. Mặc dù vẫn còn rất ít kinh nghiệm, nhưng em có một ý chí và chí tiến thủ rất cao. Nếu nhận được lời chê bai, em sẽ đón nhận và dần cải thiện bản thân để trở nên ngày càng tốt hơn. Nếu nhận được lời khen, em cũng sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, mà tiếp tục tập trung phát triển những điểm còn thiếu sót của mình. Em tin vào năng lực của bản thân và thời gian sẽ chứng minh điều đó" - cô nói.

“Nghĩ khác, Sống khác” có một format mới mẻ, trẻ trung và khác biệt hơn so với phần còn lại của bản tin. Hà My đã may mắn được lãnh đạo trung tâm giao cho đảm nhận trọng trách và được nằm trong team biên tập của mục mới này. Người đẹp cho biết có lẽ vì mong muốn đổi mới, khiến bản tin trở nên gần gũi hơn với giới trẻ hơn là lí do cô được chọn tham gia vào cùng sản xuất tiểu mục mới này.

