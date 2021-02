Danh ca Lệ Thu tiết lộ nhiều điều bất ngờ trong show diễn cuối trước khi qua đời vì COVID-19

Quảng cáo

Music Box số 26, chính là lần trình diễn cuối cùng của danh ca Lệ Thu, trước khi ra đi vì COVID. Bà xuất hiện trong chương trình của Thúy Nga với thần thái tươi vui, khỏe khoắn, giọng hát đầy nội lực. Tại đây, bà đã hát live một số ca khúc làm nên “thương hiệu” như Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Chiều tím (thơ: Đinh Hùng, Nhạc: Đan Thọ)…

Ở tuổi 78, Lệ Thu chia sẻ: Bà không phải hạ tông khi hát, xưa hát tông nào nay vẫn thế, vẫn lên cao không gặp khó khăn. Với bà, tuổi tác chỉ là con số. Bà không cho rằng, có tuổi thì hát dở đi mà khẳng định, thời gian làm cảm xúc khi truyền tải bài hát trở nên đậm đà hơn. Bà thích chọn những bài hát khó và chỉ hát những bài nào hợp với mình (không có nghĩa những bài không hợp với bà là dở).

Cố danh ca trong lần xuất hiện cuối cùng, chương trình Music Box do Trung tâm Thúy Nga thực hiện

Những tháng ngày COVID hoành hành khắp thế giới, Lệ Thu chủ yếu đàn, hát ở nhà. Bà vốn không nấu ăn tại nhà nhưng trong thời gian dịch bệnh, Lệ Thu cũng phải vào bếp, món tủ của bà là cá kho riềng. Chính việc nấu nướng đã khiến bà gặp phải tình trạng tăng cân chút ít, như cách bà nói vui “nở những chỗ không cần thiết”.

Trong Music Box số 26, Lệ Thu xuất hiện cùng hai ca sỹ khách mời khác, họ cùng nhau ôn lại thời sôi nổi của phòng trà Sài Gòn trước đây. Giọng ca Lệ Thu thường gắn với những tình khúc buồn. Ít ai biết rằng, trước đây Lệ Thu chỉ toàn hát nhạc ngoại quốc. Bà được đồng nghiệp cùng thời đánh giá: Hát nhạc Tây rất hay. Một trong những ca khúc Lệ Thu hay hát và hát hay ngày ấy chính là “Domino”.

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh. (Ảnh: Internet)

Lệ Thu là giọng ca được săn đón của Sài Gòn trước 75. Bà từng ký với vũ trường Tự Do, với mức lương tháng 1 triệu đồng, tại thời điểm ấy, 1 lạng vàng chỉ có giá 12 ngàn đồng: “Lúc đó Queen Bee có 7 tầng lầu, tôi ngạc nhiên sao mình đi bộ lên 7 tầng lầu vẫn hát hay được. Bây giờ thì chịu chết. Khán giả đông lắm, người ta đứng không còn chỗ. Một lần hát xong, tôi đi về thấy ông Cường, chủ vũ trường Tự Do đựng canh ở dưới, ông ấy xin số nhà, số điện thoại của tôi. Sau đó, ông ấy đến nhà mời tôi về Tự Do hát. Tôi bảo: Tôi đang hát bên này. Lương tôi lớn lắm. Ông Cường đáp: Không sao. Đợi hết giao kèo thì sang Tự Do hát. Tôi trả cô 1 triệu đồng. Tôi nghe mà choáng hồn. Lương công chức cao cấp hồi ấy có 32 ngàn/tháng. Một con gà có 5 đồng hay 50 đồng gì đó, tôi không nhớ chính xác. Mỗi lần lĩnh lương tôi phải kéo bao bố về”, danh ca kể. Bà sử dụng lương vào việc tậu villa: “Ngay lập tức tôi mua cái villa giá 11 triệu, ở số 60 Đặng Dung”.

Giọng ca Lệ Thu từng được ví với vàng mười (Ảnh: Internet)

Cũng trong dòng hồi tưởng về phòng trà xưa, Lệ Thu nhớ vụ nổ vũ trường năm 1971, bà may mắn thoát chết: “Số của tôi vẫn còn nặng nợ với trần gian. Lẽ ra, giờ trình diễn là 9 giờ đúng. Hôm đó, sửa soạn make up xong rồi, ông xã không hiểu vì chuyện gì lại gây lộn, đã gây lộn thì mình phải gây qua gây lại, trễ giờ. Chưa bao giờ ông ấy gây lộn. Đúng lúc định đi thì một người bạn của mẹ tôi tới bù lu bù loa từ ngoài cửa: Chị ơi, con Thu nó chết rồi. Trong khi tôi đang ở trong phòng. Thì ra bác ấy ở ngay bar Hồ Điệp, bên cạnh vũ trường Tự Do. Bác tưởng giờ đó tôi đang hát. Nhờ “ông nội” gây lộn nên thoát chết”.

Lệ Thu nhận mình là người có mắt nhìn ra người nổi tiếng. Chính bà là người mời Tuấn Ngọc tham gia cuốn băng “Tứ Quý” do bà thực hiện khoảng năm 1971, khi đó Tuấn Ngọc chưa phải tên tuổi đình đám: “Lúc đó Tuấn Ngọc hát “Love story” hãy còn ngọng lắm, nhưng tôi chấp nhận, vì tôi biết Tuấn Ngọc sẽ nổi”, giọng ca “Xin còn gọi tên nhau” nói.

Trong lần trình diễn cuối cùng ở Music Box số 26, Lệ Thu cũng tiết lộ lý do vì sao sau đó không còn chung đường với Trịnh Công Sơn, cho dù bà là người hát nhạc Trịnh trước Khánh Ly: Do độc quyền với vũ trường, phòng trà. Khi Lệ Thu nói với Trịnh Công Sơn: Anh ơi, Thu phải chia tay vụ này (tức vụ hát du ca cùng Trịnh). Trịnh Công Sơn rất buồn. Nhưng sau đó, một “nàng thơ” mới xuất hiện như một định mệnh, thế chỗ Lệ Thu, chính là danh ca Khánh Ly.

Khoảnh khắc đẹp của hai nữ danh ca: Lệ Thu-Khánh Ly (Ảnh: Internet)

Ngày trước, nhiều sinh viên thầm thương trộm nhớ Lệ Thu, muốn nghe Lệ Thu hát, song họ quá nghèo nên không dám mơ tới “ngôi sao”. Trước câu hỏi của đồng nghiệp thế hệ sau: Thời ấy, có nhạc sỹ nào tán Lệ Thu không? Bà cười: “Nhiều lắm. Nhưng không bật mí được. Vì người ta đã có gia đình hết rồi, mình nói thì đổ bể hết”. Nữ danh ca còn hài hước hỏi lại: “Tôi như thế này mà chả lẽ không ai tán?”.

Đào Nguyên