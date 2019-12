Danh ca Tuấn Ngọc phải dời liveshow vì lý do sức khoẻ

Quảng cáo

"Tôi chủ quan về sức khỏe của mình, cứ nghĩ ăn uống khoa học, chăm tập thể dục thì mọi việc sẽ không sao. Tuy nhiên, tuổi tôi đã cao, với cường độ làm việc dày đặc như hiện nay, cơ thể tôi không chịu nổi", Tuấn Ngọc cho biết.

Danh ca nói hồi cuối tháng 11, anh phải nhập viện ở TP HCM để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược cơ thể, khuyến cáo phải nghỉ ngơi, không nên có nhiều chuyến bay xa. Vì vậy, ca sĩ phải hủy một show ở Australia.

Ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: GHV.

Tuấn Ngọc chia sẻ ngưng nhận show diễn từ tháng cuối tháng 12 đến hết tháng 3/2020. Danh ca dời lại một liveshow tại Hà Nội - vốn dự kiến tổ chức vào tháng 1/2020. Còn vài show ở phòng trà, anh vẫn giữ lịch. Ngày 20/12, Tuấn Ngọc cùng vợ - Thái Thảo - từ TP HCM bay về Mỹ để nghỉ ngơi.

Ở tuổi hơn 70, thời gian qua, Tuấn Ngọc miệt mài diễn ở Mỹ, Việt Nam và nhiều nơi ở châu Âu... Năm nay, anh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát Việt. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 4, danh ca cho biết anh bay đi về liên tục giữa Mỹ và Việt Nam để có thể đảm bảo được lịch quay những show đã nhận lời. "Tôi thường tập yoga và nhảy rumba, bơi và chơi tennis. Chất giọng của tôi hiện giờ vẫn tốt là nhờ biết cách chăm sóc cơ thể. Tôi không bia rượu, thuốc lá", Tuấn Ngọc từng nói về cách giữ sức khỏe.

Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt. Cha của Tuấn Ngọc là nghệ sĩ Lữ Liên. Năm 1994, Tuấn Ngọc kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái cố nhạc sĩ Phạm Duy. Các anh chị em của danh ca đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Anh bắt đầu đi hát từ thập niên 1970, tham gia hai ban nhạc The Strawberry Four và The Top Five. Thập niên 1980, sau khi sang Mỹ, anh đi hát trở lại và nổi tiếng với các ca khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy... Năm 2006, anh lần đầu về nước hát.

VnExpress