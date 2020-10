Danh hài Anh dùng khẩu trang che ‘vùng kín’, gần như khỏa thân trên poster phim

Quảng cáo

Sau khi “làm mưa, làm gió” trên khắp thế giới hồi năm 2006, phần 2 của bộ phim hài Borat (tựa Việt: Tay phóng viên kỳ quái) tái xuất người hâm mộ vào cuối tháng 10 này. Phim chưa chiếu, nhưng người hâm mộ đã “đứng ngồi không yên” sau khi poster phim được công bố.

Đúng tinh thần của “Borat”, ngay từ poster, người xem đã thấy được sự hài hước, lầy lội và “bựa” trong phần phim mới. Trong ảnh, danh hài Sacha Baron Cohen chống tay nằm nghiêng, cơ thể gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ có chiếc khẩu trang y tế che “vùng kín” và chân đi giày kèm tất. Nổi bật trên tấm poster là dòng chữ “Wear mask. Save live” (tạm dịch: Đeo khẩu trang. Cứu mạng người).

Tấm poster khiến dân mạng "nóng mặt".

Poster lấy cảm hứng từ bộ đồ bơi siêu hở của nhân vật Borat trong phần 1.

“Borat 2” dự kiến công chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến của Amazon vào 23/10 tới sau khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử này mua bản quyền bộ phim trên toàn thế giới.

Quá trình quay phim thực sự rất kín tiếng. Mãi đến tháng 8 vừa qua, một số người tình cờ bắt gặp Sacha Baron Cohen mặc trang phục mang tính biểu tượng của Borat, lái một chiếc bán tải trên đường phố. Trong khi dân mạng “bán tín bán nghi”, tờ Collider đưa tin, “Borat 2” đã được quay, thậm chí đã chiếu thử không công khai. Tờ Deadline thông tin thêm, Sacha thực sự liều mạng khi quay phim, đến mức phải đeo áo chống đạn trong 2 ngày quay để đảm bảo an toàn.

Hiện, nam chính và Amazon chưa đưa ra tuyên bố chính thức, cũng như chưa xác nhận tên phim.

Phần 1, “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” (tạm dịch: Những bài học văn hóa của Mỹ làm lợi cho dân tộc Kazakhstan vinh quang), do Larry Charles đạo diễn, được công chiếu vào ngày 1/11/2006.

Đây là bộ phim hài kịch châm biếm, xoay quanh nhân vật Borat Sagdiyev – nhà báo người Kazakhstan - được chính phủ cử sang Mỹ để học hỏi về văn hoá Mỹ, đem kinh nghiệm về xây dựng quê hương.

Poster phần 1 của "Borat" rất kín đáo,

Ngay sau khi ra mắt, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng điện ảnh toàn cầu, khiến người xem phải “cười ra mước mắt”. Cuối cùng, “Borat” đạt được thành tích phim hài ăn khách nhất năm 2006, thu về 150 triệu USD trên toàn cầu.

