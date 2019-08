Đạo diễn Pháp gốc Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm tìm cha mẹ

Quảng cáo

Hành trình tìm cha mẹ

Đạo diễn Eric Digaud, tên Việt Nam là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 4/8/1968 tại Gia Định- Sài Gòn. Năm 1974, khi đang ở Cô nhi viện Thị Nghè, cậu bé Hải được một gia đình người Pháp họ Digaud nhận nuôi, đưa về Pháp và đặt tên là Eric Digaud (theo họ cha mẹ nuôi người Pháp).

Eric Digaud kể, cha mẹ nuôi của ông rất tốt, họ coi ông như con ruột và chăm lo cho ông đầy đủ, khuyến khích ông học hành. Khi ông đủ chín chắn, họ kể cho ông nghe về quá khứ tuổi thơ của ông và mong mỏi ông sẽ đi tìm lại cội nguồn của mình. Eric Digaud ngậm ngùi rơi nước mắt.

“Tôi theo học đạo diễn vũ kịch, làm việc trong một nhà hát giao hưởng. Cách đây hơn 20 năm, khi công việc ổn định, tôi bắt đầu tìm kiếm cha mẹ ruột. Tôi đăng ký tham gia nhiều diễn đàn công bố thông tin tìm kiếm cha mẹ, đồng thời gửi mẫu ADN đến nhiều trung tâm xét nghiệm lớn trên thế giới”, Eric nhớ lại.

Ảnh cha con Eric Digaud và Bill Coley năm 1974

Ngoài ra, năm nào Eric Digaud cũng bỏ cả tháng trời trở về Việt Nam, đi đến những địa chỉ còn ghi trên giấy tờ để hy vọng sẽ có ai đó có thể biết thông tin về cha mẹ. Eric Digaud còn đưa câu chuyện tìm người thân vào vở diễn Opera ballet mang tên Daddy! Why did you leave me? (Cha ơi sao cha lại bỏ con?). Vở diễn khiến người xem nghẹn ngào xúc động bởi sự chân thực, bởi những chất liệu từ chính cuộc đời người đạo diễn. Vở diễn được trình diễn tại Pháp, Thụy Sĩ, rất nhiều khán giả đồng cảm bởi một câu chuyện rất thật cùng tài năng của ông. “Tôi làm vở diễn để mọi người hiểu và cùng tôi về đến cội nguồn. Với tôi, tìm được cha mẹ là điều tôi mong muốn nhất”, Eric Digaud chia sẻ.

Phút trùng phùng tại Việt Nam

Điều bất ngờ đầu tiên đã đến với Eric Digaud. Sau gần 20 năm tìm kiếm, một trung tâm ADN ở Mỹ thông báo với Eric Digaud kết quả trùng khớp về ADN. Đó là cựu kỹ sư không quân người Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam, có tên Bill Coley. Ông Bill Coley hoàn toàn không hề biết sự hiện diện của đứa con trai Eric Digaud trên đời. Cho đến một ngày, ông đột ngột được Trung tâm thông báo có đứa con trai thất lạc, hiện mang quốc tịch Pháp, nhờ kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp. Eric Digaud vội vã liên lạc ngay với Bill Coley. Cả 2 nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu về một người thứ 3, đó là người phụ nữ đã sinh ra Eric Digaud, mà Bill Coley từng yêu mến. Theo lời kể của Bill Coley, năm 1967, ông đóng quân tại Vũng Tàu. Tại đây, ông gặp và cảm mến cô gái khoảng 17 tuổi có tên là Xuân (hay Soan) làm phục vụ tại khách sạn mà ông tá túc. Hai người có quan hệ tình cảm khoảng 1 tuần, sau đó cô gái đột nhiên biến mất.

Cha con Eric Digaud và Bill Coley tại sân bay Tân Sơn Nhất

“Tôi dò la, hỏi người quản lý khách sạn thì nghe nói hình như gia đình cô ấy biết về mối quan hệ này nên bắt cô ấy phải trở lại Gia Định. Sau đó, hàng chục lần tôi đã từ Vũng Tàu về Gia Định tìm kiếm tung tích của cô ấy. Thành phố rộng quá, tôi không có chút manh mối nào nên không tìm được”, Bill Coley kể. Sau khi liên lạc được với cha, Eric Digaud hẹn cha cùng trở về Việt Nam để tìm mẹ. Theo ông Bill Coley, tâm nguyện cháy bỏng của Eric là muốn tìm lại bằng được người mẹ Việt Nam yêu quý. Đây là lý do rất chính đáng nên ông hỗ trợ con tìm lại bằng được mẹ của mình!

Ngày 6/7 vừa qua, Eric Digaud bay từ Pháp về Việt Nam. Còn cha ông bay từ Mỹ về. Họ gặp nhau lần đầu ngay trên quê hương sinh ra Eric Digaud. Ông Bill Coley cho biết đây là lần đầu tiên trở lại Việt Nam, sau gần 50 năm ông đóng quân tại Vũng Tàu. Về người mẹ của Eric Digaud, ông chỉ nhớ cô nhỏ người, có mái tóc ngắn.

Kế bên, Eric Digaud ngậm ngùi rơi nước mắt. Dù lớn lên và thành danh trên đất Pháp, nhưng mấy chục năm qua, Eric Digaud không nguôi thương nhớ người mẹ Việt của mình. Eric Digaud bảo, hy vọng lần này có cha, chuyến tìm kiếm sẽ có kết quả. Hai cha con dành cả chuyến đi để tìm mẹ, họ đến địa chỉ cũ nơi có khách sạn ngày xưa tại Vũng Tàu, tìm hiểu về gia đình người chủ. Họ đến Trung tâm Thị Nghè, nơi nuôi dưỡng cậu bé Hải ngày xưa để tìm địa chỉ từng người cũ. Eric Digaud buồn bã: “Gần 50 năm rồi, có ai còn ở đây đâu. Chúng tôi đi lại Sài Gòn - Vũng Tàu không biết bao nhiêu lần mà chưa có thông tin gì cả. Nhưng may mắn là 2 cha con tôi đã có chuyến hành trình cùng với nhau, hiểu thêm về nhau. Qua cha, tôi càng thấy thương mẹ tôi hơn! Và tôi càng mong được gặp mẹ”.

Hơn 20 ngày trôi qua, sự gắn bó của 2 cha con càng thêm thân thiết. Sự thất bại không làm họ nản chí. “Tháng 8 tới, tôi sẽ bay sang Mỹ thăm cha. Tôi hy vọng cha hay bạn bè của cha ngày xưa sẽ giúp cho tôi tìm được mẹ. Sang năm, có thể chuyến về tìm mẹ tiếp theo, tôi sẽ đưa vở diễn Daddy! Why did you leave me? về Việt Nam, để lan toả hơn nữa thông điệp mạnh mẽ, nhằm tìm kiếm người mẹ Việt của mình” - Eric Digaud tâm sự trước giờ lên máy bay trở lại Pháp.

Trong vở diễn Daddy! Why did you leave me? Eric Digaud sử dụng các sáng tác mới phối khí theo phong cách âm nhạc đỉnh cao cùng rất nhiều ca khúc như “O Vietnam”, “Sourire Vietnam”, “Hello Viet Nam”, “Sombres pensées”, “Long me”, “The little book seller”, “Bèo dạt mây trôi”, “Bà tôi” mang âm hưởng dân tộc Việt Nam và các nhạc cụ dân tộc trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Vở diễn được trình diễn bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, dưới hình thức hợp xướng, opera cùng sự tham gia của hơn 200 diễn viên.

