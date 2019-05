Đạo Phật và vấn đề phát triển bền vững

Mua hết phần con cháu

Đức Phật dạy chúng ta lối sống Trung đạo, thuận tự nhiên mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng, ngay cả trong mua sắm. Diễn giả Gábor Kóvacs (Hungary) nhấn mạnh khái niệm “tiêu dùng đúng” tập trung vào những nhu cầu căn bản của con người. Nói cách khác, mua những gì mình cần chứ không phải những gì mình muốn mới mong đạt hạnh phúc bền vững.

GS.TS K. Sarao (Ấn Độ) nhắc định nghĩa đã được UNESCO công nhận, phát triển bền vững nghĩa là “đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Ông Sarao cho rằng nhiều chính phủ đang đi sai hướng trong phát triển kinh tế. “Cứ đà này, dân số tăng trưởng, năng lượng cạn kiệt, môi trường ngày càng ô nhiễm, nhân loại chắc chắn sẽ sụp đổ ngay trong thế kỷ 21”, ông cảnh báo.

“Các tôn giáo thế giới như Ki tô giáo, Phật giáo, Hồi giáo cũng có những thay đổi lớn để thích ứng với những biến động xã hội. Nếu như học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo diễn tả suy tư của Giáo hội về thực tại đời sống và hiệu chỉnh mới về đức tin, thì Phật giáo lại đề xướng kinh tế học Phật giáo thể hiện cái nhìn đa chiều về kinh tế học hiện đại. Các học thuyết, giáo lý tôn giáo trên không chỉ phê phán chủ nghĩa tiêu dùng của kinh tế học hiện đại và làm thay đổi lý thuyết về kinh tế, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến lối sống.”

PGS.TS Trương Văn Chung- Đại học KHXH&NV TP.HCM



Theo sư thầy Thích Minh Thiện (Mỹ), thế gian do tham sân si và vô minh tiếp tục đắm chìm trong gọng kìm phát triển đi đôi với ô nhiễm. “Thế giới có điều kiện, phương tiện để cứu Trái đất nhưng đã không làm,” ông nói. “Chẳng hạn các nước gây ô nhiễm nhiều nhất như Mỹ, Trung Quốc lại không tham gia hoặc rút khỏi thỏa ước chống khí thải nhà kính.” Tuy nhiên ông cũng chỉ ra nhóm giải pháp “cứu Trái đất” cụ thể, không khó áp dụng. Đó là sống chính niệm như Đức Phật dạy. Chẳng hạn trước khi ăn, hãy nói lên lời tri ân bữa ăn như một quà tặng của Trái đất, của chúng sinh, để hiểu rằng chúng ta may mắn hơn rất nhiều người. Và tự động vì lòng trắc ẩn với muôn loài, dần dà chúng ta sẽ không ăn quá no, không chạy theo sự thỏa mãn vị giác…