Đề cử Grammy 2020 chứng kiến sự 'trỗi dậy' của các nghệ sĩ nữ

Danh sách đề cử “big four” của Grammy 2020

Album của năm

I, I - Bon Iver

Norman Rockwell - Lana Del Rey

Thank U, Next - Ariana Grande

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Cuz I Love You - Lizzo

I Used To Know Her - HER

7 - Lil Nas X

Father Of The Bride - Vampire Weekend

Ca khúc của năm

Always Remember Us This Way - Lady Gaga

Bad Guy - Billie Eilish

Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Hard Place - HER

Lover - Taylor Swift

Norman Rockwell - Lana Del Rey

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Truth Hurts – Lizzo

Bản thu âm của năm

Hey Ma - Bon Iver

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Hard Place - HER

Talk - Khalid

Old Town Road - Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Truth Hurts - Lizzo

Sunflower - Post Malone and Swae Lee

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Black Pumas

Billie Eilish

Lizzo

Lil Nas X

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola