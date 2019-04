Đề nghị kỷ luật sư trụ trì xâm phạm di tích quốc gia chùa Bối Khê

Sư trụ trì chùa Bối Khê là Thích Đàm Khoa. Sư trụ trì này từng phải khóc xin lỗi về vi phạm tự ý hạ giải gác khánh và nhà tổ ở chùa Trăm Gian để xây mới. Nay sư trụ trì Thích Đàm Khoa tiếp tục có hành vi vi phạm tương tự đối với chùa Bối Khê.Theo biên bản làm việc của đoàn thanh tra Bộ VHTTDL ngày 23/4, không chỉ có hai cổng phụ của chùa bị đập đi xây mới mà còn có nhiều hạng mục khác được thi công mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền: Hai cổng phụ cũ hai bên gác chuông đã bị tháo dỡ để xây dựng mới, đã hoàn thiện 1 cổng, cổng còn lại đang trong quá trình xây dựng. Sân đá trước ngũ môn cũng được lát mới.Các hạng mục công trình sai phạm này diễn ra trong một thời gian dài, Ban QL Di tích, UBND xã, Phòng Văn hóa huyện, nhà chùa không có biện pháp xử lý cụ thể.Thừa nhận sai phạm, tuy nhiên ông Lê Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng kêu khó. Chùa Bối Khê được tu bổ, tôn tạo năm 2004, trải qua nhiều năm, nhiều hạng mục của chùa bị xuống cấp nặng nề. UBND xã đã có nhiều lần đề nghị các cấp xem xét cho chùa tu bổ nhưng các cấp chưa có văn bản trả lời.Đối với việc xây dựng hai cổng phụ và hạng mục sân trước ngũ môn, theo ông Lê Huy Chung, là do nhà chùa tự ý xây dựng. Sau khi phát hiện, UBND xã đã lập biên bản và đình chỉ thi công để lập hồ sơ trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên việc quản lý di tích chưa chặt chẽ nên các hạng mục xây dựng tiếp tục diễn ra khi chưa được phép.Trưởng Phòng VHTT huyện Thanh Oai Trần Văn Lợi nói thêm, năm 2004 khi chùa Bối Khê được tu bổ, tôn tạo, có thể do điều kiện kinh phí chưa cho phép nên việc tu bổ sân chùa chưa được thực hiện. Trước Tết Kỷ Hợi, huyện Thanh Oai đã giao BQL dự án triển khai xây dựng hạng mục sân.Về hạng mục xây mới hai cổng phụ, từ ngày 10 đến 15/12/2018, Phòng VHTT huyện đã ba lần gửi văn bản đề nghị UBND xã Tam Hưng đình chỉ xây dựng công trình và khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo UBND huyện và Phòng VHTT về phương án giải quyết vụ việc tự ý xây dựng mới hai cổng phụ này, tuy nhiên xã Tam Hưng vẫn không có văn bản trả lời và báo cáo.Sau khi nghe các bên trình bày, đoàn kiểm tra kết luận về sai phạm tại di tích quốc gia này. Theo đó việc nhà chùa tự ý phá bỏ hai cổng phụ xây mới, thay đổi một số hạng mục khác không phù hợp kiến trúc chùa Bối Khê “đều được xây dựng tự ý mà chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về di sản văn hóa”.Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ về phần trách nhiệm của UBND huyện Thanh Oai- chưa có sự phối hợp với các Sở, ngành địa phương trong công tác quản lý và bảo vệ phát huy giá trị di tích. Sau khi có thông tin từ các cơ quan báo chí, UBND huyện chưa phản ứng kịp thời. Do vậy, việc xây dựng trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải được xử lý.Đoàn thanh tra cũng đề nghị, chấn chỉnh tình trạng tu bổ, tôn tạo không phép trên địa bàn huyện Thanh Oai, đề nghị UBND thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với tổ chức, các nhân của chính quyền địa phương trong việc để xảy ra vi phạm trên.Đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sư trụ trì tuân thủ nghiêm túc Luật Di sản Văn hóa trong việc tu bổ, tôn tạo các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng các cấp và trong danh mục kiểm kê. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với sư trụ trì chùa Bối Khê vì đã tự ý phá bỏ 2 cổng phụ của di tích.

Nguyên Khánh