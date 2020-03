Di tích nơi mở, nơi tạm đóng vì dịch bệnh Covid-19

Quảng cáo

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng BQL Di tích danh thắng Hà Nội cho biết, một số di tích Hà Nội sau khi được phun khử khuẩn ngày 10/3 mở cửa đón khách trở lại từ ngày 11/3. Ngày 10/3, BQL các di tích như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn đều được khử trùng, thực hiện các biện pháp vệ sinh đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa- Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thông báo, di tích tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để mở cửa đón khách trở lại từ 11/3.



Hoàng thành Thăng Long vẫn mở cửa đón khách bình thường do không phát hiện trường hợp du khách nhiễm Covid-19 lui tới. Tuy thế ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội cho biết lượng khách tới đây giảm hơn 90% so với cùng kỳ. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, nhân viên bán vé và soát vé đều đeo khẩu trang, găng tay để đảm bảo an toàn bên cạnh các biện pháp vệ sinh phòng ngừa khác.

Di tích Hà Nội mở cửa trở lại sau khử khuẩn Di tích Hỏa Lò dẫu vậy vẫn tiếp tục đóng cửa sau khi tạm dừng đón khách từ chiều 9/3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BQL di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò cho biết, sau khi kiểm tra lại camera an ninh dù chưa xác định chắc chắn hai du khách Anh nhiễm Covid-19 có đến thăm di tích, BQL vẫn hướng dẫn cán bộ nhân viên tự cách ly tại nhà. “Chúng tôi báo cáo Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, nếu từ nay tới hết tuần cán bộ, nhân viên không có biểu hiện nhiễm virus mới mở cửa di tích trở lại. Chúng tôi tạm đóng cửa di tích vì lí do an toàn của cộng đồng”, bà Thủy nói.

Nguyên Khánh