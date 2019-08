Diễm Quỳnh nói gì về VTV True Concert 2019?

Quảng cáo

Nhà báo Diễm Quỳnh giới thiệu về VTV True Concert 2019

Đinh Mạnh Ninh và Phương Thanh-2 trong số ca sĩ tham gia chương trình

Đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu và nhóm O Plus

“VTV True Concert- Thanh âm từ thiên nhiên” do Ban Thanh Thiếu niên VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện vào tối 18/8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết “VTV True Concert- Thanh âm từ thiên nhiên” sẽ kể câu chuyện lãng mạn, giúp mọi người tạm quên bộn bề lo toan của cuộc sống. Không gian của chương trình được dàn dựng xoay quanh 3 hình ảnh ẩn dụ “đất, hoa, em bé”.Nhạc sĩ Lưu Hà An giải thích về ba ẩn dụ này: “Khi một em bé chào đời, một mầm cây, một sự sống vừa bắt đầu là khoảnh khắc xúc động và đẹp nhất. Và từ đó, luôn có hai người mẹ, người mẹ với dòng sữa mát lành và người mẹ thiên nhiên với nắng, mưa, vị mặn ngọt cuộc đời nuôi em bé lớn lên, trưởng thành, hướng thiện, tựa như một cây non nở hoa hướng đến mặt trời”.Không sử dụng người dẫn chuyện, không ghép nối bằng các phóng sự, chương trình dành trọn cho âm nhạc. Hai giám đốc âm nhạc Thanh Phương và Lưu Hà An chịu trách nhiệm dàn dựng chương trình gồm 14 tiết mục đặc sắc, từ âm thanh mộc mạc của kèn lá, đàn môi, sáo tre, đàn đá cho đến những bản hòa thanh đầy màu sắc của dàn nhạc thính phòng.Để làm nên màu sắc riêng mộc mạc mà bay bổng, ê kíp thực hiện đưa vào chất liệu dân ca như quan họ Bắc Ninh, ví dặm Nghệ Tĩnh, dân ca Xê-đăng... Điểm nhấn của “VTV True Concert” lần này là ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho chương trình “Bông hoa đẹp nhất” của nhạc sĩ Lưu Hà An.Giai điệu và ca từ đậm chất thơ của ca khúc này: “Có cánh đồng xanh/ Có nắng vàng bay/ Đã bao giờ con thấy những cánh hoa mặt trời/ Cánh hoa nhỏ xinh/ Đón ánh bình minh/ Giống như là ánh mắt lúc con chào đời...”.Những người thực hiện chương trình mời dàn nghệ sĩ với nhiều phong cách khác nhau: NSƯT Thanh Lam, Tùng Dương, Đoan Trang, Ngọc Khuê, Uyên Linh, nhóm OPlus, Đồng Lan, Bảo Trâm, Phương Thanh, Đinh Mạnh Ninh, Bùi Hà My, Trịnh Nhật Minh - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016...Khách mời đặc biệt của chương trình là Ngô Hồng Quang. Anh là nghệ sĩ trẻ tài năng gắn liền với âm nhạc dân tộc, người có thể sáng tác và chơi được nhiều nhạc cụ và sở hữu một giọng hát đậm màu sắc dân gian. Tham gia cùng trong các tiết mục độc đáo của Ngô Hồng Quang là Trung Bảo (beatbox), Hoàng Anh (sáo), Đức Minh (đàn môi)...

Nguyên Khánh