Diva Mỹ Linh và dàn nghệ sĩ tham gia đại nhạc hội kêu gọi sống tích cực

Truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ và xã hội

“Vệt nắng đông” do VTV6 tổ chức, quy tụ những ca sĩ nổi tiếng, mỗi người đều có màu sắc âm nhạc và câu chuyện riêng gắn liền với ý nghĩa của chương trình #BetterMe – Một tôi tốt hơn như Diva Mỹ Linh; Trọng Hiếu; MrA; Osad; Huỳnh Tú, Magazine; The Chillies Band... cùng các nhóm nhảy nổi tiếng khác.Những người thực hiện đại nhạc hội “Vệt nắng đông” #BetterMe mong muốn thông qua âm nhạc, với những ca sĩ trẻ là đại diện tiêu biểu của thế hệ hiện đại, những người có câu chuyện riêng thể hiện được sự ảnh hưởng, tác động tích cực của họ tới một người hoặc một nhóm khán giả.Diva Mỹ Linh có một màn kết hợp rất đặc biệt với nghệ sĩ trẻ ít ai ngờ tới. “Đó chính là sự giao thoa âm nhạc, có thể nói như vậy, điều đó thể hiện sự tích cực, loại bỏ tư duy lối mòn, đồng thời, cho thấy âm nhạc là không khoảng cách”, Mỹ Linh nói.Trọng Hiếu trở về từ Đức và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc trong nước với danh hiệu Thần tượng âm nhạc Việt Nam. Hiếu muốn chia sẻ câu chuyện để trở thành một người tốt hơn #BetterMe thực sự không hề dễ dàng, nhưng ai cũng sẽ làm được nếu có quyết tâm.Chương trình cũng có sự tham gia của The Chillies Band – Một trong những nhóm nhạc Indie nổi tiếng nhất hiện nay. “Và thế là hết” “Cảm ơn và xin lỗi”; “Nếu ngày mai không đến”… Những bài hát đầy sâu sắc của thế hệ nghệ sĩ trẻ này, là hiện thân của âm nhạc văn minh, khích lệ một cuộc sống mới đầy khát khao, yêu thương.Chiến dịch #BETTERME nằm trong kế hoạch của “VỆT NẮNG ĐÔNG”, do VTV6 phát động từ 20/11. Tại chiến dịch này, mỗi người chia sẻ những việc tốt lành mình có thể làm để chính mình và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. VTV6 bắt đầu thử thách và rất nhiều khán giả, nghệ sĩ đã nhận lời thách thức này với hashtag #BetterMe. Mỗi người nhận thử thách #BetterMe sẽ chia sẻ lên trang cá nhân của mình mỗi ngày 1 việc tốt, trong vòng 7 ngày. Mỗi lần chia sẻ tag tên 7 người bạn và thách thức họ #BetterMe.Chương trình “Vệt nắng đông” sẽ thu hút 5000 khán giả tại chỗ và hàng trăm ngàn khán giả theo dõi truyền hình, mạng xã hội. Thời gian ghi hình từ 19h30-20h30 tối 8/12 và phát sóng 23h 8/12 trên VTV6.

Bảo Hân