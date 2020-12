Du lịch xoay xở trước bờ vực

Du lịch quốc tế dần nới lỏng

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thông báo, đầu tháng này, 70% điểm đến du lịch toàn cầu nới lỏng hạn chế đi lại. Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili cho rằng, việc dỡ bỏ hạn chế đi lại là điều cần thiết để thúc đẩy sự phục hồi rộng hơn của ngành du lịch UNWTO khuyến khích các chính phủ đưa ra lời khuyên có trách nhiệm, dựa trên dữ liệu để dỡ bỏ hạn chế ngay khi an toàn. Tới nay, du lịch toàn cầu tổn thất 730 tỷ USD do đại dịch, nhiều hơn gấp 8 lần thiệt hại do khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009.

Ông Lưu Đức Kế đề xuất Việt Nam có thể tham khảo cách làm của một số quốc gia khích lệ người dân du lịch. Một số nước như Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc, Singapore... có chính sách hỗ trợ tiền cho người dân du lịch. Chính sách này cũng vấp phải ý kiến nhiều chiều, tuy nhiên, khi người dân du lịch sẽ kéo theo guồng máy du lịch khởi động trở lại.