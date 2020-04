Gần nửa triệu người theo dõi nam danh ca huyền thoại Andrea Bocelli trình diễn trực tiếp

Quảng cáo

Tham gia biểu diễn chỉ có duy nhất Andrea Bocelli cùng 01 nhạc công là nghệ sỹ dương cầm Emanuele Vianelli. Trước đó, nam danh ca Andrea Bocelli đã lên trang cá nhân, tự giới thiệu chương trình mà ông gọi là “...sẽ có màn trình diễn độc đáo và đầy cảm hứng về tình yêu, sự chữa lành và niềm hi vọng cho thế giới đang bị tổn thương vì COVID-19....” Tuy chỉ thông báo trên trang cá nhân nhưng đã có tới 56 ngàn lượt tương tác từ khán giả và có tới hơn 26 ngàn người đăng ký xem trực tiếp.

Andrea hát trong Thánh đường nhà thờ Doumo

Trước buổi diễn, Andrea đã hào hứng: "Nhờ âm nhạc được truyền trực tuyến mà hàng triệu bàn tay trên toàn thế giới có thể siết chặt, cùng nhau ôm ấp trái tim đang bị tổn thương của Trái đất... Milan hào phóng, can đảm, chủ động và toàn nước Ý sẽ một lần nữa, và sẽ sớm trở thành một hình mẫu của chiến thắng, động lực của sự phục hưng mà tất cả chúng ta hi vọng. Sẽ là một niềm vui khi chứng kiến điều đó, dưới mái vòm của thánh đường Duomo Milan, trong ngày lễ Phục sinh gợi lên bí ẩn về sự ra đời và tái sinh".

Đúng vào lúc 0g, khán giả khắp thế giới đã được chứng kiến những hình ảnh nền của chương trình với các thành phố không người, từ những thành phố ở Ý kéo dài cho tới thủ đo nước Pháp hay những con đường vắng lặng trên đất Mỹ. Rồi giọng hát Tenor của Andrea cất lên từ Thánh đường, nơi chỉ có duy nhất môt cây đàn song hành với giọng hát Andrea. Andrea đứng một mình giữa Thánh đường, cất tiếng hát như một lời nguyện cầu. Nhưng cũng như những lần Andrea Bocelli hát trước cả chục ngày khán giả cùng dàn nhạc hoà tấu cả trăm người, Andrea vẫn say mê hát bởi không có khán giả trực tiếp nhưng có hàng triệu người trên khắp thế giới đang theo dõi ông qua kênh YouTobe. Con số người xem cứ tăng dần, 1 triệu, 2 triệu rồi lúc đỉnh điểm lên tới gần 5 triệu người xem trực tiếp.

Những bài hát nổi tiếng với Andrea như "Panis Angelicus", "Ava Maria", "Sancta Maria" hay "Domine Deus" đã được giọng ca tenor thể hiện lại chỉ với duy nhất 1 tiéng đàn. Xen vào đó là những hình ảnh mái nhà thờ, là những thành phố đang vắng lặng. Rồi Andrea bước ra khỏi nhà thờ, tiếp tục cất tiếng hát "Amazing Grace" giữa một khung cảnh vắng lặng đến rợn người.

Và hát trên đường phố

Buổi biểu diễn chỉ kéo dài 28 phút nhưng khán giả dường như không dừng lại. Video xem lại của danh ca liên tiếp tăng lượng người xem, tính tới sau 10 tiếng đòng hồ của chương trình, đã có gần 22 triệu lượt người xem, trên 600 ngàn lượt like và hơn 10 ngàn lượt chia sẻ. Như lời chia sẻ của Andrea: “Tôi tin vào sức mạnh của việc chúng ta cùng nhau nguyện cầu cho sự an lành. Tôi tin vào lễ Phục sinh của Kitô giáo, một biểu tượng phổ quát về sự tái sinh mà tất cả chúng ta - là tín đồ hay không - lúc này đây đều thực sự cần tới”. Mọi người cũng đang cùng tin, đang cùng cầu nguyện cho sự an lành cùng với Andrea trong ngày lễ Phục sinh- lễ của niềm hy vọng cho loài người qua cơn đại dịch.

Trọng Thịnh