‘Gặp gỡ Đông Tây’ mùa 2 trở lại

Quảng cáo

Thử thách vận động của hai đội chơi

Tìm hiểu ẩm thực và thử thách nấu món ăn truyền thống của Hội An

Khách mời tham gia chương trình đang sống và làm việc tại Việt Nam, họ đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mozambique, Nam Phi, Scotland, có thể nói được tiếng Việt hoặc không. Tuy nhiên điểm chung là họ đều rất yêu Việt Nam và coi đây là ngôi nhà thứ hai.Dàn khách mời Việt Nam lần này là những gương mặt trẻ trung như diễn viên Quỳnh Kool, Thuỳ Anh, ca sĩ Hakoota Dũng Hà, Thảo Nhi, Thái Trinh, nhà thiết kế Trương Thanh Long.Gặp gỡ Đông Tây mùa 2 gồm 12 số phát sóng, được ghi hình tại Công viên Ấn tượng Hội An - nơi có show diễn thực cảnh nổi tiếng Ký ức Hội An được Reuters đánh giá cao. Cặp MC dẫn dắt chương trình là Nguyên Khang và Mai Trang. Gặp gỡ Đông Tây sẽ được phát sóng vào 10h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 3/8/2019.Gặp gỡ Đông Tây mùa 2 vẫn là những màn so tài giữa 2 đội chơi, trong đó thành viên của mỗi đội là một người Việt Nam và một người nước ngoài. Mỗi tập là một câu chuyện về một nét văn hoá độc đáo của người Việt Nam, có thể là một món ăn dân dã như chè bắp, một loại đồ uống đặc biệt như cà phê, lúc là câu chuyện về những chiếc giếng làng, là truyền thống se tơ dệt vải của một vùng đất...Thử thách đặt ra cho mỗi đội chơi là vừa phải tìm hiểu những kiến thức văn hoá, vừa phải vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, sự khác nhau về phong tục, lối sống để trở thành một đội ăn ý.Khác với Gặp gỡ Đông Tây mùa 1, ở mùa 2 này người chơi được trực tiếp tham gia vào các hoạt động đời thường của người dân địa phương như hái rau tại làng rau Trà Quế, làm phục vụ bàn tại một nhà hàng mà người phục vụ toàn bộ là người câm điếc, hay tham gia những hoạt động đánh bắt cá của người dân tại Cù Lao Chàm.Tập đầu tiên của chương trình với sự tham gia của hai diễn viên Quỳnh Kool, Thuỳ Anh và những người bạn nước ngoài là Chad Winston hay còn gọi là Charlie Chiến tới từ Mỹ và Leo James Alan Parry tới từ Anh.Thuỳ Anh cá tính và mạnh mẽ thì Quỳnh Kool trong Gặp gỡ Đông Tây lại dịu dàng và đảm đang đến bất ngờ. Trong tập này, hai đội chơi vừa phải tham gia trả lời các câu hỏi về kiến thức, vừa phải tham gia các trò chơi vận động và đặc biệt, họ sẽ phải nấu một món ăn truyền thống của Hội An bằng bếp củi.

Nguyên Khánh