Gia đình, nghệ sĩ về Sóc Sơn nhớ cố nhạc sĩ An Thuyên

Nghệ sĩ Huyền Lâm cảm ơn bạn bè, nghệ sĩ về Sóc Sơn nhớ An Thuyên

Nhiều kỷ vật của ông xuất hiện trong bảo tàng số chuẩn bị đi vào hoạt động

Tùng Dương hát trong đêm nhớ An Thuyên

Ca sĩ Tấn Minh là người thể hiện “Bao giờ được về ao quê”. Đây là sáng tác do An Thuyên viết đêm cuối cùng trước khi ra đi, nay được nhạc sĩ Hoàng Anh Minh hoàn chỉnh để Tấn Minh biểu diễn trong đêm đặc biệt.

Một số hình ảnh trong đêm tưởng nhớ An Thuyên:

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng là 1 trong số nghệ sĩ xuất hiện trong đêm đặc biệt

Nhiều ca sĩ góp mặt trong lễ tưởng nhớ An Thuyên

Gia đình xây dựng bảo tàng số về An Thuyên

Lê Anh Dũng, một trong những ca sĩ trình diễn nhạc phẩm của An Thuyên

Quang cảnh buổi tướng nhớ ấm cúng tại Sóc Sơn

Tùng Dương, Tấn Minh, Phạm Phương Thảo, Tố Nga, Lê Anh Dũng, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, nhạc sĩ Anh QUân, Dương Cầm và và nhiều nghệ sĩ, bạn bè có mặt trong buổi tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên.Nghệ sĩ Huyền Lâm-người bạn đời của nhạc sĩ An Thuyên- cảm ơn nhiều nghệ sĩ, bạn bè tề tựu tại nhà vườn Sóc Sơn để nhớ về chồng mình. Bà xúc động nhắc lại mảnh đất này là nơi khi còn sống An Thuyên rất yêu thích.Đạo diễn Bông Mai là con gái nhạc sĩ An Thuyên cho hay, khu nhà vườn này lưu giữ nhiều kỷ vật do ba mình để lại. Gia đình thiết kế bảo tàng số về tác phẩm và hiện vật của nhạc sĩ An Thuyên.Được biết dự án này chính thức hoạt động từ tháng 10 tới, nhằm xóa bỏ khoảng cách với khán giả, để những người yêu mến ông có cơ sở dữ liệu khá đồ sộ tìm hiểu về con người, tác phẩm của An Thuyên.Nhớ về An Thuyên qua những câu chuyện về đời và người, những người có mặt trong buổi tưởng nhớ còn được lắng nghe những giai điệu quen thuộc ông viết như Ca dao em và tôi, Hà Nội tình yêu tôi, Thơ tình của núi, Đi tìm bóng núi... qua sự thể hiện của Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Đông Hùng.

Hồng Vĩnh-Bảo Hân