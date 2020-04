Gian nan sách mùa dịch

TP - Nhà văn, diễn viên ảo thuật gia Mạc Can cầm những cuốn sách thơm mùi mực của ông mà tâm sự với phóng viên: “Năm nay nhà sách in mấy cuốn của tôi rất đẹp, mục đích là giới thiệu sách vào ngày hội sách. Nhưng cho đến giờ sách vẫn còn nằm trong kho do ngày hội sách bị hoãn rồi”.