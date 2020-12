Hàng trăm người vây kín phòng tập của gymer phát ngôn xúc phạm vợ nghệ sĩ Chí Tài

Quảng cáo

Chiều 14/12, lực lượng chức năng Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang túc trực ở khu vực đường số 6 để đảm bảo an ninh trật tự sau khi hàng trăm người kéo đến vây kín một phòng gym tại đây.



Sáng cùng ngày, một số nghệ sĩ, facbooker cùng nhiều người khác đã kéo đến phòng tập gym trên đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM để "nói chuyện" với gymer D.N vì người này đã có phát ngôn xúc phạm vợ nghệ sĩ Chí Tài trong thời gian đang tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài ở TPHCM.

Lực lượng chức năng phải có mặt vãn hồi trật tự.

Những phát ngôn của D.N được đăng trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều nghệ sĩ và cộng đồng mạng, người hâm mộ nghệ sĩ Chí Tài bức xúc.

Tối 13/12, D.N đã đăng lời xin lỗi gia đình nghệ sĩ Chí Tài và giới văn nghệ sĩ vì những phát ngôn mất kiểm soát khi đang livestream với người khác. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận lời xin lỗi của D.N nên đã kéo đến phòng tập của gymer này để 'nói chuyện".

Công an phong tỏa khu vực xung quanh phòng tập gym để đảm bảo an ninh.

Do số lượng người đến phòng tập này quá đông kiến lực lượng chức năng Công an quận Bình Tân phải tổ chức lực lượng xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, giải tán đám đông.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã "đăng đàn" thể hiện sự bức xúc với gymer D.N. Do vậy, đ êm ngày 13/12, NSƯT Hữu Châu đăng status dặn dò các nghệ sĩ Việt khi không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, khiến hình ảnh người làm nghệ thuật xấu đi trong mắt công chúng: "Làm gì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này, nghĩ mình toàn là những người hung dữ", nam danh hài viết trên Facebook cá nhân.

NSƯT Hữu Châu lên tiếng dặn dò anh chị em nghệ sĩ Phản ứng của danh hài Hoài Linh Ngay sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh đồng tình vào bình luận: "Anh nói các em nó đi anh".

Có lẽ các nghệ sĩ lớn tuổi đều không muốn đẩy sự việc đi quá xa, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của những người làm nghệ thuật trong lòng người hâm mộ.

