Hoàng Rapper: ‘Tôi đã từng phóng túng trong nhiều mối quan hệ’

Sức sống thanh xuân tập 49 với chủ đề “Thanh xuân: Chữ hiếu – chữ tình” vừa lên sóng 20h tối thứ Sáu tuần này với khách mời là Vân Trang, Kiều Ngân, Hoàng Rapper, Gia Bảo. Tại đây, Gia Bảo đã có những chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và mẹ ruột cùng vợ cũ – diễn viên Thanh Hiền.

Nam nghệ sĩ cho biết: “Vì một lý do nào đấy, mẹ Bảo cũng không thích vợ mình nhưng Hiền vẫn luôn nhắc Bảo phải trân trọng mẹ, yêu thương mẹ”. Nghe vậy, Hoàng Rapper tỏ ra đồng cảm và tiết lộ mẹ anh từng không thích vợ mình là Thu Hương nên cuộc sống gia đình có nhiều điều khó xử giữa đôi bên.

“Như mọi người cũng biết thì hồi trẻ Hoàng đã từng phóng túng trong những mối quan hệ, mẹ cũng từng gặp rất nhiều cô gái đi với Hoàng. Bà cũng đưa ra ý kiến được hay không với cô này cô kia nhưng các cô gái đó Hoàng đều xác định là bạn gái chứ chưa phải mối quan hệ chính thức. Đến khi Hoàng lấy vợ thì mẹ Hoàng không thích cô gái này, không ủng hộ tình cảm này và mẹ muốn Hoàng phải lấy người khác mà mẹ ưng ý hơn”, Hoàng Rapper trải lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Rapper nói về tính lăng nhăng của mình trên sóng truyền hình. Trong Sức sống thanh xuân số trước, anh từng nói về việc mình yêu nhiều, chia tay nhiều người và lỗi đều ở anh. “Hoàng trải qua rất nhiều mối tình rồi và đại đa số là do lỗi từ phía mình mà cả hai phải chia xa. Lỗi do tôi không trân trọng, do tôi lăng nhăng, do tôi là người bắt cá hai tay… Vì vậy tôi thấy rất xấu hổ và không xứng đáng làm bạn với người yêu cũ”, anh nói.

Hoàng Rapper không giải thích cụ thể lý do vì sao mẹ anh không thích Thu Hương nhưng anh cũng có tiết lộ vợ mình là người thẳng thắn, bộc trực và đôi lúc thẳng tính quá không được lòng các phụ huynh. “Dù gì người lớn và nhất là ba mẹ mình cũng muốn một cô gái ngoan hiền, nhẹ nhàng và khéo léo trong những mối quan hệ chứ không phải kiểu sa sả nói lại chồng”. Chính tính cách quá thẳng thắn của vợ anh khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không được vui vẻ.

Hoàng Rapper trong Sức Sống Thanh Xuân.

Anh cũng kể lại rằng thời gian Thu Hương mang bầu em bé đầu lòng, mẹ anh và cô có nhiều mâu thuẫn khiến Thu Hương bị stress. “Việc Hoàng cần làm ngay lúc đó là ra riêng để vợ có một không gian thoải mái sống, yên tâm dưỡng thai. Còn về phía mẹ, Hoàng cũng nói mẹ thông cảm và hiểu cho Hoàng vì Hoàng cũng khó xử đôi bên.” – Nam nhạc sĩ cho hay.

Thời gian đầu ở riêng tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Hoàng Rapper nhanh chóng ổn định cuộc sống, hiện tại anh đều vẹn tròn cả tình cảm lẫn kinh tế cho cả mẹ và vợ, hiếu tình đều đủ. “Mình phải có trách nhiệm với những việc mình làm, trọn vẹn được chữ hiếu, chữ tình rất khó, mình phải khôn khéo để giải quyết ổn thoả mối quan hệ đôi bên vì mình sẽ làm cha làm mẹ trong tương lai, điều mình mong muốn nhất vẫn là con cái phải hạnh phúc”, Hoàng Rapper chia sẻ.

Trong khi đó, Vân Trang kể lại câu chuyện của chính bản thân mình khi từng để chữ “tình” lên trước chữ “hiếu”, yêu một người không có nhiều tiền bạc hay địa vị nhưng gia đình mong muốn. “Đó là mối tình hồi còn đi học của Trang, lúc đó mình yêu mình không nghĩ nhiều về chuyện anh ấy có tiền hay như thế nào. Thậm chí có lúc Trang còn lấy tiền của mình cho anh đóng tiền nhà vì lúc đó khó khăn. Trang là người sống theo cảm xúc nên lúc đó Trang hết mình cho tình yêu, đến giờ nghĩ lại vẫn không hối hận.” –nữ diễn viên kể.

Vân Trang.

Còn Kiều Ngân, cô nàng khẳng định nếu phải chọn giữa “hiếu” và “tình”, cô sẽ chọn chữ “hiếu” vì nữ diễn viên tin tưởng mắt nhìn và quan điểm của ba mẹ. Kiều Ngân khẳng định: “Em quen một người mà nếu như người đó mẹ em không thích thì em sẽ không quen nữa. Không phải ba mẹ em ép buộc gì nhưng em nghĩ những gì ba mẹ khuyên là chính xác.”

Cuối cùng, MC Liêu Hà Trinh chốt lại rằng việc cân bằng giữa những mối quan hệ trong gia đình là điều không hề dễ dàng. Mỗi người đều có những lựa chọn của mình và cư xử làm sao cho đúng mực, giữ hoà khí đôi bên và đi đến đích cuối cùng chính là sự hạnh phúc.

Lộc Liên