Hoàng Rob - Từ 'nhạc thang máy' đến album đĩa than

Làm quen violin khi đã lớn nhưng ở tuổi 25 Hoàng Rob đã ra mắt album và live concert “Hừng Đông” (2016). Anh trở thành nghệ sĩ violin đầu tiên của Việt Nam thực hiện album concept và tổ chức liveshow riêng đầy năng lượng, thay đổi cách nhìn về cây đàn violin và âm nhạc bác học.

Sáu ca sĩ được mời hát cùng Hoàng Rob là những người bạn nghề thân thiết, cộng cảm với tiếng đàn của Hoàng. Thu Phương, Trần Thu Hà, ca nương Kiều Anh là ba giọng ca từng góp mặt trong album “Hừng Đông”. Ba giọng ca nam là Quang Dũng, Lê Hiếu và Đức Phúc. Có nhiều người thắc mắc tại sao Hoàng không sắp xếp đủ một dàn diva, divo mà lại lọt vào hai ca sĩ trẻ Kiều Anh và Đức Phúc. “Tôi muốn mở rộng đối tượng khán giả trẻ thưởng thức pop ballad. Ngoài ra khi chọn ca sĩ tôi phải tìm thấy điều đặc biệt của họ trong mắt tôi”. Là bạn thân, Kiều Anh và Rob hiểu nhau đến mức, ca khúc dân gian đương đại “Độc ẩm” chỉ cần hát một lần để có bản thu hoàn chỉnh. Bài hát “Đừng rời xa tôi” như một điểm sáng thanh xuân trong album “Trò chuyện”. Tiếng đàn violin hòa quyện đồng thời tôn vinh cá tính của Đức Phúc “một Đức Phúc ngất ngây chơi vơi như mọi người từng biết”. “Đức Phúc là nam ca sĩ VN yêu thích nhất của tôi. Có người cho rằng Đức Phúc là hiện tượng của âm nhạc giải trí nông nổi tôi lại ngưỡng mộ con đường “Zero to Hero” (từ số 0 thành người hùng) của Phúc. Tôi không thấy bạn ấy chênh lệch khi đặt cạnh các diva”. Hồi Đức Phúc đăng quang quán quân, dân mạng đăng ảnh chế, Hoàng cũng like “vì ca này ngộ thật!”, nhưng về sau hai anh em lại thưởng thức được nhau trong

Trong quá trình thực hiện “trò chuyện” với dàn sao, ca khúc “Tặng” của Quang Dũng khiến Hoàng chật vật nhất vì độ khó của bài hát và kỹ thuật hát của ca sĩ. Với ca khúc “Thế là thôi” cùng Lê Hiếu, người nghe cảm nhận được Hoàng Rob hình như đang “cưa cẩm’ vẻ hào hoa lãng tử của ca sĩ đàn anh. Ca khúc “Ngày đó ta gặp lại” với Thu Phương xuất phát từ một kỷ niệm. Hồi nhỏ, có cái băng cát sét giọng ca Thu Phương, trong lúc nghe đi nghe lại Hoàng cứ mơ “không biết có khi nào được đứng chung sân khấu với thần tượng”. Sau này vô tình Thu Phương nghe thấy tiếng đàn của Hoàng Rob ở The Voive, nữ ca sĩ nảy ý nghĩ “nhất định phải mời cậu bé này chơi đàn cho bài hát của mình”. Hoàng đem câu chuyện giấc mơ thành sự thật kể cho nhạc sĩ Khắc Hưng, và ca khúc đặt hàng “Ngày đó ta gặp lại” đã được viết riêng cho Thu Phương và Hoàng Rob.

Rob của những“trái ngược”

Giỏi kinh doanh, đang học tiến sĩ ngành kinh tế, âm nhạc Rob theo đuổi từng bị gọi là “nhạc thang máy” nhưng anh liên tục được mời chơi nhạc mở màn cho nhiều chương trình truyền hình trực tiếp và sự kiện lớn của nhiều nhãn hàng đẳng cấp. Con đường và cách thức theo đuổi âm nhạc của nghệ sĩ vĩ cầm tuổi 28 này luôn gây tranh cãi.

Sau bản hit “Say you do”(nhạc sĩ Tiên Tiên) chơi tại Hang Én - Sơn Đoòng, bài “Mưa bóng mây” (sáng tác Khắc Hưng) từng khẳng định thêm độ hot của nghệ sĩ violin Hoàng Rob. “Tôi từng nghĩ sẽ giữ “Mưa bóng mây” cho riêng mình, không bán cho ai với bất cứ giá nào, thế rồi một ngày hãng hàng không VN Airline hỏi mua với giá khó từ chối. Không hẳn vì số tiền mà tiếng đàn của mình cất lên tiễn khách của hàng vạn chuyến bay thì cũng lãng mạn đấy chứ!”.

Sau live concert “Hừng Đông”, Hoàng từng rơi vào khủng hoảng không có hứng chơi đàn. Anh quay ra kinh doanh, đi du lịch, đầu tư vào các mối quan hệ. Đến một lần bỗng thấy muốn chơi đàn, tự thấy tiếng đàn có hồn trở lại, “tôi nghĩ: tới lúc rồi!”.

Album “Trò chuyện” ra mắt song song cả định dạng CD và đĩa than. Chỉ có 50 đĩa than dành cho người có đầu đĩa và yêu mến âm nhạc Hoàng Rob. “Đầu tư tốn kém thế sao chỉ làm 50 đĩa?”. Hoàng cho biết, đây là món quà dành cho những người theo đuổi thú vui nghe nhạc hoài cổ. Có người hâm mộ cho rằng Hoàng rất khôn khi làm đĩa than. “Dân nghe đĩa than thường mở nhạc vào ban đêm khi mọi tạp âm biến mất. Tiếng violin vang lên trong đêm thấm thía trọn vẹn”.

Hoàng tiết lộ, sắp tới sẽ bắt tay vào dự án album cộng tác với hai nhạc sĩ và DJ hàng đầu VN - Hoàng Touliver và SlimV. Chốt lại chuỗi dự án là live concert vào tháng 4 năm 2020. “Lần này sẽ được tổ chức ngoài trời và khách mời dự kiến là nhóm Bond thần tượng tuổi thơ của Hoàng Rob”.

Mỗi sản phẩm âm nhạc dù nhỏ hay lớn Hoàng đều dồn tâm sức, tỉ mỉ, cầu toàn. Hoàng sử dụng lý trí, khả năng tính toán (vốn có của người học tài chính kế toán) để ra những nhạc phẩm ngọt ngào duy mỹ, hiệu ứng “nhỏ thì óng ánh, lớn thì lấp lánh”. Nhận cát-sê chơi nhạc có thể nói là “cao nhất VN” nhưng anh vui lòng dồn hết thu nhập cho một cuộc chơi lớn với đích cuối cùng là “PR tiếng đàn vĩ cầm đến càng đông người nghe càng tốt”.

